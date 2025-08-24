Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції

Володимир Зеленський і Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки

Держави започаткували стратегічне безпекове партнерство в різних сферах

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Марк Карні підписали План дій з реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Цей план визначає основні напрями та механізми реалізації двосторонньої співпраці в безпековій сфері. Він охоплює військову підготовку, розбудову оборонних спроможностей, обмін розвідувальною інформацією, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом та гібридними загрозами.

Україна й Канада уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки 24 лютого минулого року. На той момент Канада була першою країною з-поза меж Європи, яка засвідчила свої безпекові зобов’язання щодо України. Таким чином держави започаткували стратегічне безпекове партнерство в різних сферах.

Також у присутності Володимира Зеленського й Марка Карні міністр оборони України Денис Шмигаль і міністр оборони Канади Девід Макгінті підписали Лист про наміри між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади щодо спільного виробництва оборонної продукції в Канаді та Україні.

Документ засвідчує намір Канади фінансувати спільне виробництво оборонної продукції українського походження в Канаді та Україні для допомоги нашій державі та вдосконалення спільно виготовленої продукції.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Наталка Цмоць підписали Угоду між Україною та Канадою про взаємну адміністративну допомогу в митних справах.

Документ передбачає обмін інформацією про митне законодавство держав і практику його застосування, розвиток навчання й підвищення кваліфікації, партнерство у сфері організації митного контролю, боротьби з митними правопорушеннями та залучення міжнародної технічної допомоги.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні зброї на $1 млрд доларів. Пакет включатиме передачу дронів, снарядів і броньованої техніки.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня, до Києва з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Цей візит став першим для нього на посаді глави канадського уряду. У центрі столиці відбулися офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах бере участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості.