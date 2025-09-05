Зеленський про розмову з Фіцо: Словаччина підтримує Україну в русі до ЄС

Зеленський наголосив, що Словаччина підтримує вступ України в Євросоюз

Президент України Володимир Зеленський та словацький премʼєр Роберт Фіцо провели переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Змістовна розмова з премʼєр-міністром Словаччини. Ми обговорили ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини», – каже глава держави.

За словами президента, він розповів словацькому премʼєр-міністру про вчорашню розмову з президентом США, а також про безпекову архітектуру для Європи. «І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Словаччина підтримує вступ України в ЄС. «Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни», – додав український лідер.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Словацьке інформаційне агентство Tasr повідомляло, що головною темою переговорів між Фіцо та Зеленським буде енергетична інфраструктура. Після зустрічі запланована спільна пресконференція, де будуть озвучені результати переговорів.

Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо мав намір передати президенту України Володимиру Зеленському послання, які він підготував після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.