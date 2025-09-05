Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський про розмову з Фіцо: Словаччина підтримує Україну в русі до ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський про розмову з Фіцо: Словаччина підтримує Україну в русі до ЄС
 Премʼєр-міністр Словаччини розповів українському президенту про свої контакти в Китаї
скріншот з відео Володимира Зеленського

Зеленський наголосив, що Словаччина підтримує вступ України в Євросоюз

Президент України Володимир Зеленський та словацький премʼєр Роберт Фіцо провели переговори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Змістовна розмова з премʼєр-міністром Словаччини. Ми обговорили ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини», – каже глава держави.

За словами президента, він розповів словацькому премʼєр-міністру про вчорашню розмову з президентом США, а також про безпекову архітектуру для Європи. «І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Словаччина підтримує вступ України в ЄС. «Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни», – додав український лідер.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Словацьке інформаційне агентство Tasr повідомляло, що головною темою переговорів між Фіцо та Зеленським буде енергетична інфраструктура. Після зустрічі запланована спільна пресконференція, де будуть озвучені результати переговорів.

Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо мав намір передати президенту України Володимиру Зеленському послання, які він підготував після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський євроінтеграція переговори Роберт Фіцо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Костюк не жалкує, що підтримав Володимира Зеленського
«Зеленський – феноменальний». Нардеп, що вийшов зі «Слуги народу», розповів про ставлення до президента
6 серпня, 08:45
Дональд Трамп повідомив, що спробує повернути Україні частину окупованої території
Будемо змінювати лінію фронту: Трамп заявив про територіальні поступки, які доведеться зробити Україні та РФ
11 серпня, 21:52
Президент зробив заяву про підвищення стипендій
Зеленський анонсував збільшення стипендій для студентів
12 серпня, 16:40
Розмова між президентами відбулася після переговорів Трампа з російським диктатором
Зеленський зустрінеться з Трампом: названо дату
16 серпня, 10:48
«Редіс» отримав державну нагороду за особисту мужність
Зеленський нагородив командира «Азова» орденом Богдана Хмельницького
17 серпня, 11:35
У статті пишуть: попри драматичність ситуації, ця угода з Путіним може бути «найкращою з можливих»
The Telegraph: вимога Путіна щодо Донбасу може стати найкращим доступним варіантом для України
16 серпня, 22:54
Мерц під час зустрічі з європейськими політиками, Трампом та Зеленським
Канцлер Німеччини висловився про переговори з Путіним та озвучив терміни
19 серпня, 03:22
Лавров дав зрозуміти, що будь-яка зустріч на рівні лідерів буде марною, якщо Україна не поступиться РФ
ISW проаналізував заяви Лаврова про переговори з Україною
25 серпня, 08:09
Венс заявив, що його обурюює продовження війни
Венс назвав можливі терміни завершення війни в Україні
24 серпня, 18:35

Політика

Президент: Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини
Президент: Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини
Зеленський про розмову з Фіцо: Словаччина підтримує Україну в русі до ЄС
Зеленський про розмову з Фіцо: Словаччина підтримує Україну в русі до ЄС
Президент розповів перші деталі зустрічі з Фіцо
Президент розповів перші деталі зустрічі з Фіцо
«Це – пастка». Експерт пояснив, чому Путін вже «погодився» пустити Україну на Запорізьку АЕС
«Це – пастка». Експерт пояснив, чому Путін вже «погодився» пустити Україну на Запорізьку АЕС
Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді
Зеленський зустрівся з Фіцо в Ужгороді
Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні: Буде не в одиницях, а тисячах
Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні: Буде не в одиницях, а тисячах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
5014
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
4856
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2092
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1838
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua