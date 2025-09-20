Головна Країна Політика
Зеленський анонсував «керований експорт української зброї», бо є надлишок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна виробляє морські дрони Magura V5
фото: ГУР

Глава держави прокоментував рішення вчорашньої Ставки

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалено важливе рішення про запровадження керованого експорту української зброї. Про це він повідомив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Важливе рішення щодо керованого експорту нашої зброї. Зараз ми перебуваємо в моменті, коли у нас є зброя, є можливості, і не вистачає фінансування. І це вже таке перманентне відчуття, що ми постійно в якомусь дефіциті, але дуже не хочеться зменшувати можливості виробництва. Під час війни ніхто ризикувати не хоче, але нам потрібні гроші на виробництво певних дуже потрібних видів зброї, як дрони для фронту. Тому, я думаю, так: десь за 10 днів у нас буде коцепт щодо експорту», – наголосив президент.

Глава держави навів приклад із морськими дронами і зауважив, що Україна може їх виробляти значно більше, ніж потребує для власних операцій. За його словами, це свідчить або про зменшення виробничих можливостей, або про те, що дається дозвіл продавати ту кількість, яку країна може випускати. У такому разі, пояснив президент, надходять відповідні кошти, які можна витратити на закупівлю дефіцитних дронів, яких наразі не вистачає на полі бою.

«Тобто у нас є деяка зброя високої якості, у нас є залишок і можливості виробляти. Давати на це гроші, коли у нас дефіцит, ну ви розумієте, нерозумно. А ось зменшувати виробництво не хочеться.  Буде три платформи. Перша платформа – США, друга платформа – Європа, третя платформа – інші країни. Буде експорт як приватний, так і державний, але з контролем того, що у нас на складах, з розумінням, що зменшується, що збільшується», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у керованому режимі експортуватиме частину виробленої у країні зброї. «Протягом двох тижнів буде представлений концепт – три нові експортні платформи. Перша платформа – для експорту та взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку», – наголосив президент.

Теги: зброя Володимир Зеленський

