Майже половина від усіх. П'ять легкоатлеток стали призерками Чемпіонату світу в приміщенні

Настільки багато призерок на Чемпіонатах світу було лише два рази в історії

Фінал у жіночих стрибках з жердиною став рекордним

Фінал Чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні став історичним для жіночих стрибків з жердиною, адже вперше в історії цих турнірів одразу п'ять спортсменок піднялися на п'єдестал у стрибках із жердиною. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг фіналу

Змагання відзначилися потужним рівнем результатів: одразу дев'ять з дванадцяти учасниць подолали висоту 4,70 м, що раніше траплялося лише на Олімпіаді-2024. Саме ця позначка стала вирішальною для формування історичного подіуму. Три спортсменки, серед яких були Анжеліка Мозер зі Швейцарії, Амалі Швабікова з Чехії та Імоджен Айріс з Нової Зеландії, подолали цю висоту з однаковою кількістю спроб і всі вилетіли на 4.80 м. Оскільки їхні результати за спробами були ідентичними, бронзову медаль отримала кожна з них. Так, для чешки Амалі Швабікової та новозеландки Імоджен Айріс ця «спільна» бронза стала першою дорослою медаллю такого рівня в кар'єрі.

Коли планку підняли до 4,85 м, у секторі залишилися лише британка Моллі Кодері та словенка Тіна Шутей. Обидві не взяли висоту з першого разу, але Кодері змогла підкорити її з другої спроби. Шутей не відповіла на цей виклик і завершила змагання зі сріблом. Для 26-річної Моллі Кодері це золото стало довгоочікуваним тріумфом після серії важких травм та невдач у 2024-2025 роках. «Це золото означає набагато більше цього разу. Я мала дуже важкі два роки, тому мені це було потрібно», – зізналася чемпіонка у коментарі для World Athletics.

37-річна Тіна Шутей була ж дещо розчарованою від втраченого золота: «Я приїхала до Торуня як фаворитка змагань, але на висоті 4,85 м щось пішло не так. Мені нелегко змагатися з дівчатами, які молодші за мене на 10 чи 15 років, але я пишаюся тим, що все ще залишаюся дуже конкурентоспроможною».

Історичний подіум

За всю історію легкої атлетики подібні подіуми траплялися лише двічі в стрибках у висоту (у 1985 та 2004 роках), але для сектора стрибків з жердиною така щільність результатів є новою.

Нагадаємо, що Україна здобула одразу три медалі Чемпіонату світу: на п'єдестал піднялися Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, а також Олег Дорощук.