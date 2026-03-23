Майже половина від усіх. П'ять легкоатлеток стали призерками Чемпіонату світу в приміщенні

Настільки багато призерок на Чемпіонатах світу було лише два рази в історії
фото: Reuters

Фінал у жіночих стрибках з жердиною став рекордним

Фінал Чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні став історичним для жіночих стрибків з жердиною, адже вперше в історії цих турнірів одразу п'ять спортсменок піднялися на п'єдестал у стрибках із жердиною. Про це повідомляє «Главком»

Перебіг фіналу

Змагання відзначилися потужним рівнем результатів: одразу дев'ять з дванадцяти учасниць подолали висоту 4,70 м, що раніше траплялося лише на Олімпіаді-2024. Саме ця позначка стала вирішальною для формування історичного подіуму. Три спортсменки, серед яких були Анжеліка Мозер зі Швейцарії, Амалі Швабікова з Чехії та Імоджен Айріс з Нової Зеландії, подолали цю висоту з однаковою кількістю спроб і всі вилетіли на 4.80 м. Оскільки їхні результати за спробами були ідентичними, бронзову медаль отримала кожна з них. Так, для чешки Амалі Швабікової та новозеландки Імоджен Айріс ця «спільна» бронза стала першою дорослою медаллю такого рівня в кар'єрі.

Коли планку підняли до 4,85 м, у секторі залишилися лише британка Моллі Кодері та словенка Тіна Шутей. Обидві не взяли висоту з першого разу, але Кодері змогла підкорити її з другої спроби. Шутей не відповіла на цей виклик і завершила змагання зі сріблом. Для 26-річної Моллі Кодері це золото стало довгоочікуваним тріумфом після серії важких травм та невдач у 2024-2025 роках. «Це золото означає набагато більше цього разу. Я мала дуже важкі два роки, тому мені це було потрібно», – зізналася чемпіонка у коментарі для World Athletics.

37-річна Тіна Шутей була ж дещо розчарованою від втраченого золота: «Я приїхала до Торуня як фаворитка змагань, але на висоті 4,85 м щось пішло не так. Мені нелегко змагатися з дівчатами, які молодші за мене на 10 чи 15 років, але я пишаюся тим, що все ще залишаюся дуже конкурентоспроможною». 

Історичний подіум 

За всю історію легкої атлетики подібні подіуми траплялися лише двічі в стрибках у висоту (у 1985 та 2004 роках), але для сектора стрибків з жердиною така щільність результатів є новою. 

Нагадаємо, що Україна здобула одразу три медалі Чемпіонату світу: на п'єдестал піднялися Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, а також Олег Дорощук

Читайте також

Ярослава Магучіх налаштована повернути собі золото світових першостей в приміщенні, яке їй не діставалося два останні чемпіонати
Найменша делегація з найбільшими амбіціями. Анонс Чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні
19 березня, 21:12
Американські команди регулярно входять до двійки найкращих на найпрестижніших змаганнях сезону
США не заявили команди на Чемпіонат світу з естафет через несподівану причину
18 березня, 22:43
Дюплантіс зробив пропозицію Дезіре Інгландер наприкінці 2024 року
Рекордсмен світу Дюплантіс пропустить етап Діамантової ліги через власне весілля
17 березня, 21:18
Українська команда у принциповій змішаній естафеті в паралижних перегонах обійшла Росію
Паралімпіада-2026. Усі медалі збірної України
15 березня, 21:52
Олександра Кононова стала третьою на найдовшій дистанції, додавши до свого активу п'яту медаль з Італії
Паралімпіада-2026. Результати українців у дев'ятий змагальний день
15 березня, 20:37
На минулій Паралімпіаді Україна зупинилася за крок до медалі в змішаній естафеті
Паралімпіада-2026. Результати українців у восьмий змагальний день
15 березня, 01:41
У фінальному забігу Олімпіади-1956 Ділейні переміг із олімпійським рекордом
Був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний легкоатлет
13 березня, 11:27
Американська лижниця українського походження Оксана Мастерс вдруге поспіль здобула перемогу на Паралімпіаді-2026
Паралімпіада-2026. Усі медалісти за 11 березня
11 березня, 23:48
Юлія Левченко в останні два сезони суттєво покращила свої результати після кількарічної «прірви» в результатах
Українська легкоатлетка Левченко продовжила серію подіумів бронзою у Польщі
24 лютого, 15:55

