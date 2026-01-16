Головна Країна Політика
Кубраков повернеться у владу? Президент зустрівся з опальним віцепрем'єром

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кубраков повернеться у владу? Президент зустрівся з опальним віцепрем'єром
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський зустрівся з ексвіцепрем'єром з відновлення України Олександром Кубраковим.

«Зустрівся з Олександром Кубраковим. Важливо, що ми всі в команді України готові працювати разом і максимально ефективно заради спільних результатів. Обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Є речі, які готуємося реалізувати. Слава Україні!», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Верховної Ради у травні 2024 року проголосували за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Рішення підтримали 272 народні обранці.

До слова, у липні 2025 року працівники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками до ексміністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

