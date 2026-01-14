Головна Країна Політика
В Україні скасують комендантську годину? Президент дав доручення уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент доручив збільшити можливості імпорту електрики
фото: скриншот з відео

Зеленський: На час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад

На час надзвичайної ситуації в енергетиці може бути скасована комендантська година для частини міст і громад. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні наприкінці 1421-го дня війни, передає «Главком».

«Нещодавно провів нараду енергетичну – найголовнішу сьогодні. Багато питань. Денис Шмигаль призначений першим віцепремʼєром та міністром енергетики, ключове його завдання – це впоратись із надзвичайною ситуацією, яка є в енергетиці зараз через російські удари та жорстку зимову погоду. Окремо проаналізували ситуацію в частині наших міст – особливо складно в Києві. Також Одеса, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, іще деякі інші наші міста й регіони. Бачимо, як багато зроблено, зокрема, в Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями не бачу інтенсивності – треба зараз це все терміново виправляти. Повинні бути рішення», – наголосив президент.

За словами глави держави, юридично буде зафіксовано стан надзвичайної ситуації в енергетиці і це дасть більше можливостей. Зокрема, Кабінет міністрів максимально спростить усе, що стосується підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

«Доручив збільшити можливості імпорту електрики – усі бізнесові можливості. В Києві та інших містах має бути більше пунктів підтримки людей – пунктів незламності. Я доручив переглянути правила для комендантської години: на час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально», – наголосив Зеленський.

Президент підсумував: «Я хочу окремо подякувати всім енергетичним компаніям, обласній та місцевій владі, усім, хто готовий працювати разом із нами – з державними інституціями. Згуртованість повинна бути максимальною заради спільних результатів».

Нагадаємо, у середу, 14 січня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в енергетиці. Окрема увага була приділена ситуації в Києві.

До слова, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

