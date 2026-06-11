Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 11 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 червня в Україні відзначають День Сил безпілотних систем. У світі відзначають Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих апостолів Вартоломея і Варнави.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Сил безпілотних систем

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Президент України 10 червня підписав указ, яким встановив новий спеціальний  день – День Сил безпілотних систем. Відтепер щорічно це 11 червня. День нашої поваги, нашої вдячності СБС. Вперше у світі саме в Україні було створено такий рід сил. Саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості можна змінювати війну, досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це щорічний захід, який проводиться 11 червня з метою підвищення обізнаності про рак передміхурової залози та сприяння ранньому виявленню та лікуванню. Рак простати є другим за поширеністю раком у чоловіків, і рання діагностика значно підвищує шанси пацієнта на одужання. Цей день є нагодою для медичних працівників, організацій і спільнот у всьому світі зібратися разом, щоб розповісти чоловікам про цю хворобу, популяризувати скринінг і підкреслити важливість підтримки здоров’я передміхурової залози. У Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози часто проводяться такі заходи, як безкоштовні медичні огляди, публічні лекції, заходи зі збору коштів та кампанії в соціальних мережах, спрямовані на підвищення обізнаності про рак простати. Чоловікам, які можуть бути в групі ризику раку передміхурової залози, настійно рекомендується поговорити зі своїми лікарями про проходження обстеження, щоб можна було негайно вирішити будь-які підозрілі виявлення.

Міжнародний день рисі

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Міжнародний день рисі – відзначається щороку 11 червня, це свято дивовижної, граційної, майже невидимої жительки лісів Євразії та Північної Америки. Рись – це символ дикої, первісної природи, яка ще збереглася в нашому світі. Її неможливо приручити, вона не піддається цирковим номерам чи дресурі. Вона приходить і зникає, мов тінь серед дерев. У світі існує чотири основні види рисі: євразійська, канадська, іберійська та руда рись. Найбільша – євразійська. Саме вона живе в Карпатах, лісах Скандинавії, Балтії, Центральної Європи, Кавказу та Сибіру.

Її зовнішність важко сплутати з кимось іншим: густе пухнасте хутро, короткий хвіст, довгі лапи, розумні очі й знамениті пензлики на вухах – як у казкових істот.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих апостолів Вартоломея і Варнави

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

11 червня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Вартоломея і Варнави, які належали до числа перших проповідників християнства. Апостол Вартоломей (один із дванадцяти найближчих учнів Христа) проповідував Євангеліє в Малій Азії, Індії та Вірменії, де здійснив безліч зцілень. За свою віру він прийняв мученицьку смерть – з нього живцем зірвали шкіру, а потім розіп'яли. Апостол Варнава (належав до числа сімдесяти учнів) народився на Кіпрі та став супутником апостола Павла в багатьох місіонерських подорожах. Він вважається засновником Кіпрської православної церкви. Варнава також прийняв мученицьку смерть від язичників, які закидали його камінням під час проповіді на рідному острові.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • якщо вранці туман стелиться по воді – найближчими днями погода буде сонячною та сухою;
  • якщо під час сходу сонця відчувається задуха – у другій половині дня почнеться потужна злива;
  • гучний спів зозулі віщує тривале потепління без затяжних дощів;
  • якщо бджоли вранці не вилітають із вуликів – чекайте на різку зміну погоди та негоду.

Історичні події

  • 1125 рік – хрестоносці здобувають перемогу над сельджуками в битві під Азазе;
  • 1453 рік – падіння Візантійської імперії;
  • 1474 рік – папа Римський ратифікує «Вічний мир» між імперією Габсбургів і Швейцарією;
  • 1488 рік – шотландські повстанці схоплюють й убивають короля Шотландії Якова III;
  • 1496 рік – Христофор Колумб завершує свою другу подорож;
  • 1509 рік – англійський король Генріх VIII одружується з Катериною Арагонською, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя;
  • 1580 рік – іспанськими конкістадорами засновано Буенос-Айрес;
  • 1742 рік – американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;
  • 1742 рік – у Бреслау (Вроцлав) підписують договір, за яким Габсбурзька монархія визнає права Королівства Пруссія на Сілезію;
  • 1770 рік – Джеймс Кук відкриває Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії;
  • 1776 рік – Континентальний конгрес створює комітет для написання Декларації незалежності США;
  • 1889 рік – Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складаний стілець;
  • 1895 рік – проводять перші у світі автоперегони;
  • 1901 рік – острови Кука стають частиною Нової Зеландії;
  • 1915 рік – британські війська захоплюють Німецький Камерун;
  • 1915 рік – сербські війська захоплюють столицю Князівства Албанія Тирану;
  • 1930 рік – американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опускаються під воду на 400 метрів;
  • 1940 рік – Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголошують війну Королівству Італія;
  • 1943 рік – Уругвай стає першою країною, яка визнає французький уряд Шарля де Голля;
  • 1951 рік – Португалія оголошує Мозамбік своєю провінцією;
  • 1955 рік – під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапляється найгірша автокатастрофа в історії;
  • 1965 рік – королева Єлизавета II нагороджує музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії;
  • 1972 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра скандального порнофільму «Глибоке горло» з Ліндою Лавлейс;
  • 1973 рік – в Арабській республіці Лівія оголошують про націоналізацію американських нафтових компаній;
  • 1975 рік – видобувають першу нафту в Північному морі;
  • 1982 рік – на екрани США виходить фільм Стівена Спілберга «Іншопланетянин»;
  • 1990 рік – Альберто Фухіморі перемагає письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу;
  • 1992 рік – у Києві розпочинають перший конгрес молодих політиків України;
  • 1993 рік – виходить в прокат фільм Стівена Спілберга «Парк Юрського періоду»;
  • 2002 рік – Пол Маккартні одружується з Гізер Міллз.

Іменини

День ангела святкують: Варфоломій, Варнава, Василь, Іван, Лука, Марія.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 11 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 травня 2026: традиції та молитва
10 травня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 22 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 22 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
21 травня, 22:00
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 травня, 00:00
Базова ставка – від 6 тис. грн «на руки», але гранти та цифровізація відкривають зовсім інші можливості
Всеукраїнський день краєзнавства: скільки в Україні платять за любов до рідного краю
28 травня, 08:30
До 10 червня треба оцифрувати трудову книжку, а 30 червня згорає кешбек
Пенсії, мобілізація, субсидії та комуналка: повний список змін з 1 червня 2026
1 червня, 07:00
Олег Карпа розповів про особливості своєї роботи
Що кладуть у труну? Танатопрактик розказав про екзотичні побажання родичів померлих
4 червня, 13:55
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 червня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 7 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 червня 2026: традиції та молитва
6 червня, 22:00
Оля Полякова знялася у своєму кліпі в образі Ісуса Христа
Ольга Полякова втрапила у скандал, з’явившись в образі Ісуса: реакція співачки на хейт
8 червня, 15:18

Суспільство

11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 11 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 червня 2026: традиції та молитва
Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026
Удар по Сумах та Павлограду, Рада ухвалила зміни до держбюджету-2026. Головне за 10 червня 2026
На виїзді з Києва правоохоронці заблокували елітний позашляховик з колишнім очільником Одеського ТЦК, якого підозрюють у хабарництві
На виїзді з Києва правоохоронці заблокували елітний позашляховик з колишнім очільником Одеського ТЦК, якого підозрюють у хабарництві
Нові штрафи та більше камер. Свириденко оголосила зміни для водіїв-порушників
Нові штрафи та більше камер. Свириденко оголосила зміни для водіїв-порушників
На Закарпатті вантажівка в’їхала у людей, які виходили з автобуса: є загиблі (фото)
На Закарпатті вантажівка в’їхала у людей, які виходили з автобуса: є загиблі (фото)

Новини

Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
Вчора, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Вчора, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
9 червня, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
9 червня, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
9 червня, 18:55

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua