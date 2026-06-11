11 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 11 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

11 червня в Україні відзначають День Сил безпілотних систем. У світі відзначають Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих апостолів Вартоломея і Варнави.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 червня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Сил безпілотних систем

Президент України 10 червня підписав указ, яким встановив новий спеціальний день – День Сил безпілотних систем. Відтепер щорічно це 11 червня. День нашої поваги, нашої вдячності СБС. Вперше у світі саме в Україні було створено такий рід сил. Саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості можна змінювати війну, досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози

Це щорічний захід, який проводиться 11 червня з метою підвищення обізнаності про рак передміхурової залози та сприяння ранньому виявленню та лікуванню. Рак простати є другим за поширеністю раком у чоловіків, і рання діагностика значно підвищує шанси пацієнта на одужання. Цей день є нагодою для медичних працівників, організацій і спільнот у всьому світі зібратися разом, щоб розповісти чоловікам про цю хворобу, популяризувати скринінг і підкреслити важливість підтримки здоров’я передміхурової залози. У Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози часто проводяться такі заходи, як безкоштовні медичні огляди, публічні лекції, заходи зі збору коштів та кампанії в соціальних мережах, спрямовані на підвищення обізнаності про рак простати. Чоловікам, які можуть бути в групі ризику раку передміхурової залози, настійно рекомендується поговорити зі своїми лікарями про проходження обстеження, щоб можна було негайно вирішити будь-які підозрілі виявлення.

Міжнародний день рисі

Міжнародний день рисі – відзначається щороку 11 червня, це свято дивовижної, граційної, майже невидимої жительки лісів Євразії та Північної Америки. Рись – це символ дикої, первісної природи, яка ще збереглася в нашому світі. Її неможливо приручити, вона не піддається цирковим номерам чи дресурі. Вона приходить і зникає, мов тінь серед дерев. У світі існує чотири основні види рисі: євразійська, канадська, іберійська та руда рись. Найбільша – євразійська. Саме вона живе в Карпатах, лісах Скандинавії, Балтії, Центральної Європи, Кавказу та Сибіру.

Її зовнішність важко сплутати з кимось іншим: густе пухнасте хутро, короткий хвіст, довгі лапи, розумні очі й знамениті пензлики на вухах – як у казкових істот.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих апостолів Вартоломея і Варнави

11 червня за новоюліанським календарем православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Вартоломея і Варнави, які належали до числа перших проповідників християнства. Апостол Вартоломей (один із дванадцяти найближчих учнів Христа) проповідував Євангеліє в Малій Азії, Індії та Вірменії, де здійснив безліч зцілень. За свою віру він прийняв мученицьку смерть – з нього живцем зірвали шкіру, а потім розіп'яли. Апостол Варнава (належав до числа сімдесяти учнів) народився на Кіпрі та став супутником апостола Павла в багатьох місіонерських подорожах. Він вважається засновником Кіпрської православної церкви. Варнава також прийняв мученицьку смерть від язичників, які закидали його камінням під час проповіді на рідному острові.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

якщо вранці туман стелиться по воді – найближчими днями погода буде сонячною та сухою;

якщо під час сходу сонця відчувається задуха – у другій половині дня почнеться потужна злива;

гучний спів зозулі віщує тривале потепління без затяжних дощів;

якщо бджоли вранці не вилітають із вуликів – чекайте на різку зміну погоди та негоду.

Історичні події

1125 рік – хрестоносці здобувають перемогу над сельджуками в битві під Азазе;

1453 рік – падіння Візантійської імперії;

1474 рік – папа Римський ратифікує «Вічний мир» між імперією Габсбургів і Швейцарією;

1488 рік – шотландські повстанці схоплюють й убивають короля Шотландії Якова III;

1496 рік – Христофор Колумб завершує свою другу подорож;

1509 рік – англійський король Генріх VIII одружується з Катериною Арагонською, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя;

1580 рік – іспанськими конкістадорами засновано Буенос-Айрес;

1742 рік – американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;

1742 рік – у Бреслау (Вроцлав) підписують договір, за яким Габсбурзька монархія визнає права Королівства Пруссія на Сілезію;

1770 рік – Джеймс Кук відкриває Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії;

1776 рік – Континентальний конгрес створює комітет для написання Декларації незалежності США;

1889 рік – Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складаний стілець;

1895 рік – проводять перші у світі автоперегони;

1901 рік – острови Кука стають частиною Нової Зеландії;

1915 рік – британські війська захоплюють Німецький Камерун;

1915 рік – сербські війська захоплюють столицю Князівства Албанія Тирану;

1930 рік – американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опускаються під воду на 400 метрів;

1940 рік – Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголошують війну Королівству Італія;

1943 рік – Уругвай стає першою країною, яка визнає французький уряд Шарля де Голля;

1951 рік – Португалія оголошує Мозамбік своєю провінцією;

1955 рік – під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапляється найгірша автокатастрофа в історії;

1965 рік – королева Єлизавета II нагороджує музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії;

1972 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра скандального порнофільму «Глибоке горло» з Ліндою Лавлейс;

1973 рік – в Арабській республіці Лівія оголошують про націоналізацію американських нафтових компаній;

1975 рік – видобувають першу нафту в Північному морі;

1982 рік – на екрани США виходить фільм Стівена Спілберга «Іншопланетянин»;

1990 рік – Альберто Фухіморі перемагає письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу;

1992 рік – у Києві розпочинають перший конгрес молодих політиків України;

1993 рік – виходить в прокат фільм Стівена Спілберга «Парк Юрського періоду»;

2002 рік – Пол Маккартні одружується з Гізер Міллз.

Іменини

День ангела святкують: Варфоломій, Варнава, Василь, Іван, Лука, Марія.