США наказали посольствам по всьому світу провести термінову перевірку безпеки: що сталося

Дипмісії по всьому світу скликали комісії після загострення ситуації на Близькому Сході

Державний департамент США зобов’язав усі дипломатичні представництва провести термінову оцінку безпеки на тлі загострення ситуації після ударів Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Washington Post.

Згідно з вказівкою, всі посольства США у світі мають скликати надзвичайні комісії (EAC) для аналізу загроз та перегляду планів реагування.

Причиною такого рішення названа «тривала та змінювана ситуація на Близькому Сході та потенційні наслідки». Документ підписав державний секретар США Марко Рубіо, а розпорядження доведено до дипмісій через заступника міністра з питань управління Джейсона Еванса.

Як зазначає видання, раніше подібні інструкції отримували лише посольства в регіоні Близького Сходу. Нинішнє розпорядження стало першим випадком, коли перевірку безпеки наказано провести одночасно всім дипломатичним установам США у світі.

У Держдепартаменті відмовилися коментувати деталі, пославшись на конфіденційність внутрішніх комунікацій. Водночас у відомстві наголосили, що засідання надзвичайних комісій є стандартною процедурою в рамках управління ризиками та підготовки до можливих загроз.

Нагадаємо, що попри спільний початок військової операції проти Ірану, на третьому тижні бойових дій між Вашингтоном та Єрусалимом виникли суттєві стратегічні розбіжності. Хоча обидві країни прагнуть максимально послабити військовий потенціал Тегерана: від систем ППО та балістичних ракет до ядерної програми – їхні погляди на кінцеву мету та тривалість війни починають розходитися.