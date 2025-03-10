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Український силач, який виграв чемпіон світу. Згадаймо Дмитра Гоголя

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Український силач, який виграв чемпіон світу. Згадаймо Дмитра Гоголя
Дмитро працював з екіпажем поблизу Кремінно, усі ротації відбув на самому нулі
колаж: glavcom.ua

Дмитро Гоголь – професійний паверліфтер, який навчився азів домедичної допомоги, щоб рятувати життя на передовій

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Гоголя. 

24 жовтня 2023 року на передовій під час виконання завдання з евакуації поранених загинув спортсмен та тренер з Вінниці Дмитро Гоголь. Паверліфтер, чемпіон Європи та світу GPF-2018. Про це повідомив Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри». 

Дмитро Гоголь народився 21 лютого 1976 року. Усе його життя було тісно пов’язане зі спортом. Він займався паверліфтингом, здобував перемоги на змаганнях міжнародного рівня та мав звання майстра спорту України. Останнім часом працював тренером у Вінниці, популяризував гирьовий атлетизм, а також був спортивним реабілітологом. 

Гоголь займався пауерліфтингом, здобував перемоги на змаганнях міжнародного рівня та мав звання майстра спорту України
Гоголь займався пауерліфтингом, здобував перемоги на змаганнях міжнародного рівня та мав звання майстра спорту України
фото: banzayzzzz/instagram

Дмитро Гоголь із початком повномасштабного російського вторгнення вступив до Медичного Добровольчого Батальйону «Госпітальєри». Дмитро працював з екіпажем поблизу Кремінної. Усі ротації відбув на самому нулі.

Загинув на східному напрямку війни. Вдень 24 жовтня автомобіль, яким керував Дмитро, потрапив під масований артилерійський обстріл. 

Ще вранці того дня Дмитро надіслав фото своїй вихованці, дворазовій чемпіонці України з паверліфтингу Вікторії Паламарчук, написавши, що вступив на зміну і що дуже обстрілюють. Це стало його останньою прижиттєвою фотографією. Дмитрові Гоголю було лише 47 років.

Останнє фото Дмитра Гоголя
Останнє фото Дмитра Гоголя
фото: vn.20minut.ua

«Дмитро Гоголь долучився до лав Госпітальєрів під час повномасштабної війни, відклавши вражаючу спортивну кар’єру та тренування на другий план. Усі ротації відбув на самому нулі, там, де найбільш гаряче і де бійці потребують найбільшої допомоги та підтримки. Щирі співчуття рідним, побратимам та посестрам, друзям, колегам Дмитра – це дуже велика втрата для України», – написала у Facebook  депутатка Верховної Ради України Яна Зінкевич.

Усе життя Гоголя було тісно пов’язане зі спортом
Усе життя Гоголя було тісно пов’язане зі спортом
фото: Янголи спорту

Відспівували полеглого героя у Спасо-Преображенському соборі ПЦУ. Поховали захисника у закритій труні на Алеї слави Сабарівського цвинтаря у Вінниці.

Дмитро Гоголь з донькою, 2019 рік
Дмитро Гоголь з донькою, 2019 рік

У Дмитра залишилася мати, яка приїхала з Іспанії, та дружина, яка з дочкою зараз у Польщі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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