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Депутат Держдуми РФ влаштував істерику, бо українці не тиснутимуть руки росіянам на Олімпіаді

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Депутат Держдуми РФ влаштував істерику, бо українці не тиснутимуть руки росіянам на Олімпіаді
Свищев: Українцям дозволяються речі, які іншим заборонені

Російський депутат Свищев вважає, що під Україну прогинається весь світ

Голова комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев істерично відреагував на слова президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, який заявив, що українським атлетам дозволили не тиснути руки росіян на Олімпійських іграх у Парижі.

«Дивно, що на прохання української делегації міжнародні федерації нібито ухвалили рішення про те, що спортсмени тепер можуть не тиснути один одному руки. Якщо так подивитися на це рішення, можна подати до суду. Вважаю, що тут порушуються права людини за національною ознакою. З нами не вітаються. Що це таке? Якщо допустили наших атлетів, то для всіх має бути одне правило. Є регламент змагань. У звичайній ситуації я б порадив звернутися до суду. Якщо українці не хочуть виступати, то не їдьте на Олімпійські ігри. Чому під них прогинається весь світ? Їм дозволяються речі, які іншим заборонені», – сказав Свищев.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Про це на пресконференції заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт. За словами Гутцайта, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

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Теги: депутат путін Вадим Гутцайт олімпійські ігри

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