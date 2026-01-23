Головна Країна Суспільство
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Едуарда Петрика

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Едуарда Петрика
Захиснику України назавжди 37 років
колаж: glavcom.ua

Едуард Петрик мобілізувався до Збройних сил України у травні 2025 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Едуарда Петрика.

37-річний солдат Едуард Петрик загинув 10 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.  

Народився Едуард Петрик 9 червня 1988 року в Рівному. Навчався у місцевій 28-й школі, згодом – у Технікумі технологій та дизайну. Вищу освіту здобув у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені Степана Дем’янчука, отримавши фах викладача фізичного виховання і спорту.

Змалку захоплювався футболом. Був вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи «Верес», а пізніше грав за футзальний клуб «Кардинал». Працював на різних посадах у Рівному та за кордоном

У травні 2025 року Едуарда Петрика мобілізували до Збройних сил України.

фото: Рівненська міська рада

«Він ніколи не скаржився на службу. Завжди залишався оптимістом – напевно, оберігав нас від всього негативу, щоб ми за нього не хвилювалися. Едуард усе життя захоплювався спортом і виступав за різні команди. Це була щира та світла людина – він ніколи не засуджував інших і завжди приходив на допомогу», – розповіла сестра захисника.

37-річний солдат Едуард Петрик загинув 10 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Поховали воїна 21 січня на кладовищі села Вересневе Рівненського району.

фото: Рівненська міська рада/Facebook
фото: Рівненська міська рада/Facebook

В Едуарда Петрика залишилися мама, сестра та син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

