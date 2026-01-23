Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Едуарда Петрика
Едуард Петрик мобілізувався до Збройних сил України у травні 2025 року
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Едуарда Петрика.
37-річний солдат Едуард Петрик загинув 10 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.
Народився Едуард Петрик 9 червня 1988 року в Рівному. Навчався у місцевій 28-й школі, згодом – у Технікумі технологій та дизайну. Вищу освіту здобув у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені Степана Дем’янчука, отримавши фах викладача фізичного виховання і спорту.
Змалку захоплювався футболом. Був вихованцем дитячо-юнацької спортивної школи «Верес», а пізніше грав за футзальний клуб «Кардинал». Працював на різних посадах у Рівному та за кордоном
У травні 2025 року Едуарда Петрика мобілізували до Збройних сил України.
«Він ніколи не скаржився на службу. Завжди залишався оптимістом – напевно, оберігав нас від всього негативу, щоб ми за нього не хвилювалися. Едуард усе життя захоплювався спортом і виступав за різні команди. Це була щира та світла людина – він ніколи не засуджував інших і завжди приходив на допомогу», – розповіла сестра захисника.
37-річний солдат Едуард Петрик загинув 10 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Поховали воїна 21 січня на кладовищі села Вересневе Рівненського району.
В Едуарда Петрика залишилися мама, сестра та син.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
Коментарі — 0