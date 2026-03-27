Поліг під час бою на Харківщині. Згадаймо Героя України Івана Волочія

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Волочія.

Капітан Іван Волочій загинув 7 березня 2022 року під час виконання бойового завдання біля села Грушуваха на Харківщині. Офіцеру було 26 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Іван Волочій народився 20 червня 1995 року в селі Берестку, нині Заліщицької громади Чортківського району Тернопільської области України.

Зі старших класів хлопець мріяв про навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України, адже його старший брат вже був курсантом-прикордонником. Мрія юнака здійснилися, і в 2016 році він вдягнув зелений кашкет і погони лейтенанта.

Спочатку проходив службу в Північному регіональному управлінні. З 2018 року у складі одного з підрозділів брав участь в зоні ООС. Цього ж року закінчив Європейський університет та здобув ступінь магістра.

Повномасштабне вторгнення ворога Іван зустрів на лінії розмежування біля Мар'їнки на Донеччині. Згодом група військовослужбовців під командуванням Івана відправилась на посилення підрозділів Збройних сил України на іншому напрямку.

У березні 2022 року, не зважаючи на жорстокий опір наших захисників та великі втрати противника, російські окупаційні війська просувалися в напрямку населеного пункту Ізюм Харківської області. Мобільна група на чолі з майором Іваном Волочієм була направлена до н.п. Грушуваха Ізюмського району Харківської області, де 7 березня 2022 року спільно з 81 окремою аеромобільною бригадою Десантно-штурмових військ Збройних сил України, близько 07:30 вступили в нерівний бій з противником, який здійснював обстріл наших позицій з танків та мінометів. Професійні дії прикордонників та військовослужбовців Збройних сил України під час маневреної оборони успішно стримували намір ворога переправитися через канал Дніпро-Донбас.

Затримавши просування ворога, мобільна група за командою майора Івана Волочія, спільно з побратимами з 81 окремої аеромобільної бригади, здійснила відхід до другої лінії оборони, а Іван спільно з двома військовослужбовцями Збройних сил України, які його прикривали вогнем з стрілецької зброї, залишившись на першій лінії оборони, перебуваючи під безперервним танковим та мінометним обстрілом ворога, за допомогою свого мобільного телефону здійснював коригування артилерійського вогню по силах противника, не даючи тому змоги просунутись далі.

Після чергової контратаки ворог вистежив командира на полі бою та почав безперервно цілити з танка в район перебування Івана. Зрозумівши намір противника, майор Іван Волочій вирішив змінити позицію, але це не вберегло його. Капітан Іван Волочій зазнав смертельного поранення внаслідок розриву танкового уламково-фугасного снаряда окупантів.

Похований 9 березня 2022 року у рідному селі.

В офіцера залишилися батьки, брат, похресниця та друзі.

Указом президента України від 28 серпня 2023 року № 544/2023 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» майору Івану Миколайовичу Волочію (посмертно).

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також

Сліди ракет від перехоплення ізраїльською системою протиракетної оборони «Залізний купол» над Тель-Авівом 1 березня 2026 року
Чому Тегеран обстрілює всіх, до кого може дотягнутися?
6 березня, 08:33
Російська сторона наголошує на процедурних порушеннях під час ухвалення рішення про заморожування активів
РФ оскаржила в європейському суді рішення про безстрокове заморожування активів
3 березня, 14:51
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном
Трамп заявив, що вирішить разом з Ізраїлем, коли закінчиться війна з Іраном
9 березня, 04:59
Фінська розвідка попередила про зростання російських розвідників та шпигунів після війни
Фінська розвідка пояснила, чого чекати від Росії після війни в Україні
10 березня, 17:46
Денис Шмигаль у Верховній Раді
Ситуацію в енергосистемі вдалося стабілізувати – Шмигаль
13 березня, 12:04
Унаслідок удару постраждалих немає
Окупанти вдарили по залізниці в двох областях (фото)
12 березня, 15:26
Беляєва було ліквідовано на торецькому напрямку
Був командиром роти спецпризначенців. ЗСУ ліквідували майстра спорту Росії з акробатики
14 березня, 12:47
Джо Кент з'явився на «Шоу Такера Карлсона»
Кент: Розвідка не підтверджувала підготовку масштабної атаки Ірану на США
19 березня, 01:58
13 людей отримали поранення внаслідок атаки по Львову
У Львові пошкоджено ансамбль Бернардинського монастиря: що відомо про стан будівлі
24 березня, 18:39

27 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 березня 2026: традиції та молитва
Календар рибалки на квітень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на квітень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Відомий виробник солодощів України платив зарплату громадянці «ДНР»: деталі
Відомий виробник солодощів України платив зарплату громадянці «ДНР»: деталі
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи будуть вимикати світло 27 березня 2026 року? Дані «Укренерго»

Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Вчора, 11:07

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
