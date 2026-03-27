Поліг під час бою на Харківщині. Згадаймо Героя України Івана Волочія

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Волочія.

Капітан Іван Волочій загинув 7 березня 2022 року під час виконання бойового завдання біля села Грушуваха на Харківщині. Офіцеру було 26 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України.

Іван Волочій народився 20 червня 1995 року в селі Берестку, нині Заліщицької громади Чортківського району Тернопільської области України.

Іван Волочій фото: Державна прикордонна служба України

Зі старших класів хлопець мріяв про навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України, адже його старший брат вже був курсантом-прикордонником. Мрія юнака здійснилися, і в 2016 році він вдягнув зелений кашкет і погони лейтенанта.

У 2016 році Іван Волочій вдягнув зелений кашкет і погони лейтенанта фото: Державна прикордонна служба України

Спочатку проходив службу в Північному регіональному управлінні. З 2018 року у складі одного з підрозділів брав участь в зоні ООС. Цього ж року закінчив Європейський університет та здобув ступінь магістра.

З 2018 року у складі одного з підрозділів Волочій брав участь в зоні ООС фото: Державна прикордонна служба України

Повномасштабне вторгнення ворога Іван зустрів на лінії розмежування біля Мар'їнки на Донеччині. Згодом група військовослужбовців під командуванням Івана відправилась на посилення підрозділів Збройних сил України на іншому напрямку.

У березні 2022 року, не зважаючи на жорстокий опір наших захисників та великі втрати противника, російські окупаційні війська просувалися в напрямку населеного пункту Ізюм Харківської області. Мобільна група на чолі з майором Іваном Волочієм була направлена до н.п. Грушуваха Ізюмського району Харківської області, де 7 березня 2022 року спільно з 81 окремою аеромобільною бригадою Десантно-штурмових військ Збройних сил України, близько 07:30 вступили в нерівний бій з противником, який здійснював обстріл наших позицій з танків та мінометів. Професійні дії прикордонників та військовослужбовців Збройних сил України під час маневреної оборони успішно стримували намір ворога переправитися через канал Дніпро-Донбас.

Затримавши просування ворога, мобільна група за командою майора Івана Волочія, спільно з побратимами з 81 окремої аеромобільної бригади, здійснила відхід до другої лінії оборони, а Іван спільно з двома військовослужбовцями Збройних сил України, які його прикривали вогнем з стрілецької зброї, залишившись на першій лінії оборони, перебуваючи під безперервним танковим та мінометним обстрілом ворога, за допомогою свого мобільного телефону здійснював коригування артилерійського вогню по силах противника, не даючи тому змоги просунутись далі.

Герой України майор Іван Миколайович Волочій фото: Державна прикордонна служба України

Після чергової контратаки ворог вистежив командира на полі бою та почав безперервно цілити з танка в район перебування Івана. Зрозумівши намір противника, майор Іван Волочій вирішив змінити позицію, але це не вберегло його. Капітан Іван Волочій зазнав смертельного поранення внаслідок розриву танкового уламково-фугасного снаряда окупантів.

Похований 9 березня 2022 року у рідному селі.

В офіцера залишилися батьки, брат, похресниця та друзі.

Зі старших класів Волочій мріяв про навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України фото: Державна прикордонна служба України

Указом президента України від 28 серпня 2023 року № 544/2023 за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» майору Івану Миколайовичу Волочію (посмертно).

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.