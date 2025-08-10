ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Олешок

Високоточними бомбами в районі Олешок Повітряні сили знищили близько 25 окупантів

Повітряні сили вдарили по командному пункту батальйону російських окупантів у районі Олешок, що на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, знищено близько 25 окупантів, щонайменше 11 зазнали поранень.

За даними розвідки, серед ліквідованих – командир, начальник штабу, начальник інженерної служби та командир одного зі взводів батальйону.

У Генштабі заявили, що загалом за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили: сім районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління безпілотниками, гармату та зенітний ракетний комплекс «Бук» російських загарбників.

За 9 серпня втрати російських окупантів становлять 950 солдатів. Також українські воїни знешкодили танк, 4 бойові броньовані машини, 70 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 140 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, ракету та 126 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Раніше дрони атакували Саратовську область. Під прицілом опинився місцевий нафтопереробний завод. Масштабна пожежа охопила підприємство.