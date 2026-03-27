Країни G7 готові забезпечити безпеку Ормузської протоки, але є умова

Європа заявила про готовність діяти лише після війни

Міністри закордонних справ країн G7 погодилися долучитися до забезпечення безпеки Ормузської протоки, однак лише після завершення бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном. Вони підкреслили, що майбутня місія буде оборонною і розпочнеться тільки після стабілізації ситуації в регіоні. Про це пише Euronews, передає «Главком».

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив: «У міжнародному співтоваристві існує широкий консенсус щодо збереження свободи судноплавства». Він додав, що діяти потрібно лише після «відновлення спокою».

Ормузська протока залишається ключовим маршрутом для світової енергетики, оскільки через неї проходить близько 20% глобальних поставок нафти і газу. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, після завершення війни «перші танкери потребуватимуть ескорту», інакше вони не зможуть отримати страхування.

Європейські країни поки не готові брати участь у місії під час активної фази конфлікту через високі ризики ескалації. Водночас вони заявляють про готовність діяти після війни.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул підкреслив: «Німеччина готова відігравати роль після завершення бойових дій». У Великій Британії наголосили, що Іран не може тримати світову економіку в заручниках.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас звернула увагу на зв’язок конфліктів, заявивши: «Ці війни взаємопов’язані». Вона мала на увазі участь Росії у підтримці Ірану. Країни G7 закликали сторони конфлікту повернутися до переговорів.

Раніше стало відомо, що Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.