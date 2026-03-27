Країни G7 готові забезпечити безпеку Ормузської протоки, але є умова

glavcom.ua
Іванна Гончар
Європа заявила про готовність діяти лише після війни

Міністри закордонних справ країн G7 погодилися долучитися до забезпечення безпеки Ормузської протоки, однак лише після завершення бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном. Вони підкреслили, що майбутня місія буде оборонною і розпочнеться тільки після стабілізації ситуації в регіоні. Про це пише Euronews, передає «Главком».

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив: «У міжнародному співтоваристві існує широкий консенсус щодо збереження свободи судноплавства». Він додав, що діяти потрібно лише після «відновлення спокою».

Ормузська протока залишається ключовим маршрутом для світової енергетики, оскільки через неї проходить близько 20% глобальних поставок нафти і газу. За словами держсекретаря США Марко Рубіо, після завершення війни «перші танкери потребуватимуть ескорту», інакше вони не зможуть отримати страхування.

Європейські країни поки не готові брати участь у місії під час активної фази конфлікту через високі ризики ескалації. Водночас вони заявляють про готовність діяти після війни.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул підкреслив: «Німеччина готова відігравати роль після завершення бойових дій». У Великій Британії наголосили, що Іран не може тримати світову економіку в заручниках.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас звернула увагу на зв’язок конфліктів, заявивши: «Ці війни взаємопов’язані». Вона мала на увазі участь Росії у підтримці Ірану. Країни G7 закликали сторони конфлікту повернутися до переговорів.

Раніше стало відомо, що Тегеран повідомив Раду Безпеки ООН та Міжнародну морську організацію про готовність відкрити стратегічний водний шлях для частини торговельних суден.

Читайте також:

Путін боїться лише Трампа, а не Європу
Чому Трамп вірить Путіну – і чим це загрожує Україні
17 березня, 14:04
У США розуміють, що повідомлення про зміну режиму призведуть до максимальної ескалації Ірану, до межі його можливостей
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
28 лютого, 17:58
Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить атакувати Іран з усієї сили
Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить атакувати Іран з усієї сили
8 березня, 00:58
Канцлер Німеччини та глава МЗС країни оцінили заяву Трампа про швидке завершення війни
Німеччина засумнівалася у швидкому завершенні війни США проти Ірану: причина
10 березня, 16:58
Посмертно Сергію Сапсаю присвоєно військове звання «майор»
Офіцер прикордонного загону «Дозор» поліг на Сумщині. Згадаймо Сергія Сапсая
23 березня, 09:00
Орбан заявив, що ЄС не виживе без нафти РФ
Орбан назвав політику ЄС божевільною: деталі
20 березня, 08:46
Українська делегація доповіла президенту про можливості та труднощі у перемовинах про мир
Перемовини про мир. Зеленський зустрівся із українською делегацією та розповів про провокацію РФ
24 березня, 13:24
Російська атака знеструмила тисячі споживачів
Нічний удар РФ залишив без світла шість областей України: де ситуація найскладніша
24 березня, 10:29
У місті тривають відновлювальні роботи
Після ворожої атаки Славутич залишився без світла
25 березня, 10:13

Політика

США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про іранських хакерів
США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про іранських хакерів
Іран готує відповідь на мирну пропозицію США – Reuters
Іран готує відповідь на мирну пропозицію США – Reuters
Країни G7 готові забезпечити безпеку Ормузської протоки, але є умова
Країни G7 готові забезпечити безпеку Ормузської протоки, але є умова
Наземної операції в Ірані не буде? Що відомо про плани Трампа
Наземної операції в Ірані не буде? Що відомо про плани Трампа
Дві війни сильно вдарили по економіці Європи: що кажуть у Німеччині
Дві війни сильно вдарили по економіці Європи: що кажуть у Німеччині
США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі
США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Вчора, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Вчора, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Вчора, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
