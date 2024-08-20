Рятувальники назвали кількість людей, що загинули від російських мін в Україні

Робота з розмінування територій є постійною, вона триватиме доти, доки рятувальники не знешкодять останній вибухонебезпечний предмет

Заступник директора Департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС: «Найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами залишаються Харківщина, Донеччина, Херсонщина»

В Україні від початку повномасштабної війни від російських вибухонебезпечних предметів загинули вже 303 людини, серед них 15 дітей. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту заходів протимінної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Рева.

«На жаль, ми маємо сумну статистику. За інформацією секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності, у нас на сьогодні 703 особи постраждали, 303 – загинули, серед них є і 15 дітей», – сказав Рева.

За словами заступника директора Департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС, для зменшення кількості травмованих і загиблих від вибухонебезпечних предметів осіб ДСНС проводить з населенням інструктажі, реалізує інформаційні кампанії – тобто максимально інформує людей про мінну небезпеку.

«Ми вже провели понад 42 тисячі заходів і ними були охоплені приблизно 1,5 мільйона людей. Ми маємо у своїх розрахунках і мобільні класи безпеки, яких наразі є 15», – поінформував він.

За словами Реви, станом на сьогодні найбільш забрудненими вибухонебезпечними предметами залишаються Харківщина, Донеччина, Херсонщина, трохи менше – Миколаївщина.

Заступник директора Департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС сказав, що на Миколаївщині рятувальники зараз розміновують здебільшого сільгоспугіддя чи об’єкти критичної інфраструктури, якщо вони того потребують.

За словами Реви, ця робота є постійною, вона триватиме доти, доки рятувальники не знешкодять останній вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, 7 липня на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб. Унаслідок підриву на ворожій міні, за попередніми даними правоохоронців, загинули четверо осіб, серед них є дитина.

До слова, інформація про нібито мінування берегів Тиси, які поширюються соціальними мережами, не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.