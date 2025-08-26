Головна Вінниця Новини
Чоловік з пістолетом зупиняв автомобілі під час хвилини мовчання у Вінниці: реакція поліції

Відео про цю подію ширилось сьогодні Telegram-каналами
фото: поліція Вінницької області/Telegram

Поліція Вінниці встановила чоловіка, який оголошував хвилину мовчання з іграшковим пістолетом

У Вінниці чоловік з пістолетом оголошував хвилину мовчання, про що стало відомо ыз соцмереж. Його особу встановили, зброя виявилася іграшковою. Про це повідомили уГоловному управлінні Нацполіції у Вінницькій області, інформує «Главком».

«Поліцейські встановили чоловіка, який з пістолетом оголошував хвилину мовчання у Вінниці – зброя іграшкова», – повідомили у поліції.

Відео про цю подію ширилось сьогодні Telegram-каналами.

«Співробітники Вінницького райуправління оперативно встановили особу громадянина. Ним виявився місцевий мешканець. Він доставлений до підрозділу поліції», –  зазначили правоохоронці.  

Нагадаємо, щоденно о 9.00 в Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ. Президент України Володимир Зеленський підписав Указ від 16.03.2022 р. № 143/2022 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України». 

