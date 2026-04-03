Зеленський розповів, що українські експерти роблять на Близькому Сході

Єгор Голівець
glavcom.ua
Зеленський розповів, що українські експерти роблять на Близькому Сході
Зеленський розповів, як Україна допомагає будувати оборону іншим країнам
фото: Zelenskiy Official

Україна оцінює оборону партнерів і готує довгострокові контракти

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські експертні групи працюють у країнах Близького Сходу, де аналізують їхню систему безпеки та готують основу для довгострокового оборонного співробітництва. Про це президент заявив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, на першому етапі українські фахівці оцінюють рівень захисту партнерів і визначають ключові вразливості. «Передусім наші експертні групи там для того, щоб проаналізувати, що відбувається в тій чи іншій країні, – на якому рівні їхній захист, які зміни потрібні, що може посилити їх», – зазначив Зеленський.

Наразі співпраця перейшла до наступного етапу, коли країни-партнери формують власні запити, а українська сторона пропонує комплексні рішення. «Ми говоримо: «Повинна бути система, ось ці об'єкти мають бути захищені». Вони кажуть: «Наші пріоритети такі». Ми їм кажемо: «Після цього будуть атакувати оце, оце і оце. Тобто давайте їх захищати», – пояснив президент.

Йдеться не лише про постачання озброєнь, а про системний підхід, який включає фізичний захист об’єктів, побудову логістики та інтеграцію різних елементів оборони.

Зеленський наголосив, що така співпраця розрахована на довгострокову перспективу – до 10 років, і передбачає погоджені фінансові зобов’язання з боку партнерів. Водночас Україна зберігає гнучкість у виборі напрямків співпраці.

«Наприклад, у нас є країна, де ми домовилися щодо морських дронів. Але вони ж не будуть всі 10 років купувати у нас морські дрони. Є можливість змінювати напрями. І це нормально», – зазначив він.

Наступним етапом стане навчання. За словами президента, партнери зацікавлені у підготовці своїх військових за участі українських інструкторів.

Тренування можуть відбуватися як в Україні, так і за кордоном, а з часом у цих країнах можуть з’явитися власні навчальні бази. Водночас Зеленський підкреслив, що масштаби цієї роботи залежатимуть від ситуації на фронті. «Все буде залежати від війни в Україні. Бо наш головний пріоритет – закінчити війну в нас», – наголосив він.

Президент додав, що цей процес є постійним і динамічним: після виконання завдань частина експертів повертається, а співпраця переходить до наступних етапів.

Нагадаємо, що українські військові були здивовані підходами армії США та їхніх союзників до боротьби з дронами-камікадзе типу «шахед». Група з понад 200 українських фахівців вирушила до регіону Перської затоки на запит Центрального командування США, щоб поділитися досвідом протидії дронам. Найбільше українських військових здивувало використання дорогих ракет проти відносно дешевих безпілотників.

Читайте також:

Читайте також

Російський диктатор Путін
Путін уже програє
2 квiтня, 22:18
фото: Getty Images
$100 за барель? Експерт описав сценарії нафтової кризи через події на Близькому Сході
5 березня, 05:34
Трамп заявив, що родини загиблих військових попросили його про перемогу в Ірані
Трамп заявив, що родини загиблих військових попросили його про перемогу в Ірані
8 березня, 23:07
Зеленський відреагував на погрози Ірану Україні
Зеленський відреагував на погрози Ірану Україні
17 березня, 09:49
За словами українського лідера, наступна зустріч у межах мирних переговорів відбудеться 21 березня
Українська делегація вирушила до США на перемовини: президент повідомив деталі
19 березня, 20:23
Президент України Володимир Зеленський заявив, що український досвід знадобився США на Близькому Сході
США попросили Україну про допомогу у двох напрямках на Близькому Сході
20 березня, 13:44
РФ готується до тривалих масованих атак? Аналіз Центру протидії дезінформації
РФ готується до тривалих масованих атак? Аналіз Центру протидії дезінформації
24 березня, 21:53
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
Трамп оголосив, що США утримаються від ударів по енергетичних об'єктах Ірану ще на 10 днів
26 березня, 22:46
Смарт-модулі на лічильниках газу дозволяють передавати дані дистанційно
Українці мають оновити газові лічильники: хто за це платитиме
2 квiтня, 15:48

Соціум

У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
