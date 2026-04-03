Зеленський розповів, що українські експерти роблять на Близькому Сході

Україна оцінює оборону партнерів і готує довгострокові контракти

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські експертні групи працюють у країнах Близького Сходу, де аналізують їхню систему безпеки та готують основу для довгострокового оборонного співробітництва. Про це президент заявив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

За словами глави держави, на першому етапі українські фахівці оцінюють рівень захисту партнерів і визначають ключові вразливості. «Передусім наші експертні групи там для того, щоб проаналізувати, що відбувається в тій чи іншій країні, – на якому рівні їхній захист, які зміни потрібні, що може посилити їх», – зазначив Зеленський.

Наразі співпраця перейшла до наступного етапу, коли країни-партнери формують власні запити, а українська сторона пропонує комплексні рішення. «Ми говоримо: «Повинна бути система, ось ці об'єкти мають бути захищені». Вони кажуть: «Наші пріоритети такі». Ми їм кажемо: «Після цього будуть атакувати оце, оце і оце. Тобто давайте їх захищати», – пояснив президент.

Йдеться не лише про постачання озброєнь, а про системний підхід, який включає фізичний захист об’єктів, побудову логістики та інтеграцію різних елементів оборони.

Зеленський наголосив, що така співпраця розрахована на довгострокову перспективу – до 10 років, і передбачає погоджені фінансові зобов’язання з боку партнерів. Водночас Україна зберігає гнучкість у виборі напрямків співпраці.

«Наприклад, у нас є країна, де ми домовилися щодо морських дронів. Але вони ж не будуть всі 10 років купувати у нас морські дрони. Є можливість змінювати напрями. І це нормально», – зазначив він.

Наступним етапом стане навчання. За словами президента, партнери зацікавлені у підготовці своїх військових за участі українських інструкторів.

Тренування можуть відбуватися як в Україні, так і за кордоном, а з часом у цих країнах можуть з’явитися власні навчальні бази. Водночас Зеленський підкреслив, що масштаби цієї роботи залежатимуть від ситуації на фронті. «Все буде залежати від війни в Україні. Бо наш головний пріоритет – закінчити війну в нас», – наголосив він.

Президент додав, що цей процес є постійним і динамічним: після виконання завдань частина експертів повертається, а співпраця переходить до наступних етапів.

Нагадаємо, що українські військові були здивовані підходами армії США та їхніх союзників до боротьби з дронами-камікадзе типу «шахед». Група з понад 200 українських фахівців вирушила до регіону Перської затоки на запит Центрального командування США, щоб поділитися досвідом протидії дронам. Найбільше українських військових здивувало використання дорогих ракет проти відносно дешевих безпілотників.