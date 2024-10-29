У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Сирени лунають у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях

Повітряна тривога охопила майже пів України. Сигнал тривоги пролунав о 21:35 через загрозу застосування балістичного озброєння.

Так, сирени лунають у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку», – повідомили Повітряні сили України.

Мапа повітряних тривог в Україні станом на 21:35 мала такий вигляд:

Офіційна карта повітряних тривог в Україні скриншот карти

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці завершено масштабний проєкт з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення. Останній, 180-й гучномовець, підключено до мережі, що охоплює лівий берег Києва. Ця подія є черговим кроком до підвищення рівня безпеки мешканців столиці.