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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Повітряна тривога охопила майже пів України
фото: glavcom.ua

Сирени лунають у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях

Повітряна тривога охопила майже пів України. Сигнал тривоги пролунав о 21:35 через загрозу застосування балістичного озброєння. 

Так, сирени лунають у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій областях.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно- східного напрямку», – повідомили Повітряні сили України. 

Мапа повітряних тривог в Україні станом на 21:35 мала такий вигляд:

Офіційна карта повітряних тривог в Україні
Офіційна карта повітряних тривог в Україні
скриншот карти

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці завершено масштабний проєкт з встановлення сучасної цифрової системи оповіщення. Останній, 180-й гучномовець, підключено до мережі, що охоплює лівий берег Києва. Ця подія є черговим кроком до підвищення рівня безпеки мешканців столиці.

Теги: війна тривога

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