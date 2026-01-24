Поліг під час бойового завдання на покровському напрямку. Згадаймо Олега Гладкого

До лав Збройних сил України Олег Гладкий приєднався 19 січня 2023 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Гладкого.

18 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на покровському напрямку, поблизу села Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, загинув Гладкий Олег Юрійович, водій-електрик роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Олег Гладкий народився 26 лютого 1978 року у селі Добряни на Львівщині. Навчався у Тернопільському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тростянецької сільської ради Стрийського району Львівської області. Згодом здобув професію друкаря у Відокремленому структурному підрозділі «Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства».

Проходив строкову військову службу. Після служби працював друкарем у Приватному акціонерному товаристві «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос».

Зі слів рідних, Олег був дуже сімейною людиною. Він цікавився риболовлею, любив керувати транспортом і був вправним та надійним водієм. Вирізнявся турботливістю й життєрадісністю, жертовністю та готовністю допомогти – ніколи не залишався осторонь і завжди підтримував інших. Сміливий і відважний, мужній, товариський і надзвичайно комунікабельний, він був справжньою опорою для своєї родини, людиною великого серця й внутрішнього світла.

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому, курському, північно-слобожанському та дніпропетровському напрямках у складі 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Захисник України нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Загинув Олег Гладкий 18 січня 2026 року. Поховали воїна 22 січня 2025 року на місцевому кладовищі у селі Тернопілля.

У Олега Гладкого залишилися дружина, дві доньки, син, мати, сестра та родина.

