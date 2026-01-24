Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг під час бойового завдання на покровському напрямку. Згадаймо Олега Гладкого

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час бойового завдання на покровському напрямку. Згадаймо Олега Гладкого
Захисник України нагороджений медаллю «Ветеран війни»
колаж: glavcom.ua

До лав Збройних сил України Олег Гладкий приєднався 19 січня 2023 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Гладкого.

18 січня 2026 року під час виконання бойового завдання на покровському напрямку, поблизу села Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, загинув Гладкий Олег Юрійович, водій-електрик роти безпілотних авіаційних комплексів механізованого батальйону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.  

Олег Гладкий народився 26 лютого 1978 року у селі Добряни на Львівщині. Навчався у Тернопільському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тростянецької сільської ради Стрийського району Львівської області. Згодом здобув професію друкаря у Відокремленому структурному підрозділі «Львівський поліграфічний фаховий коледж Української академії друкарства».

Проходив строкову військову службу. Після служби працював друкарем у Приватному акціонерному товаристві «Львівська фабрика паперово-білових виробів «Бібльос».

Зі слів рідних, Олег був дуже сімейною людиною. Він цікавився риболовлею, любив керувати транспортом і був вправним та надійним водієм. Вирізнявся турботливістю й життєрадісністю, жертовністю та готовністю допомогти – ніколи не залишався осторонь і завжди підтримував інших. Сміливий і відважний, мужній, товариський і надзвичайно комунікабельний, він був справжньою опорою для своєї родини, людиною великого серця й внутрішнього світла.

У 2023 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому, курському, північно-слобожанському та дніпропетровському напрямках у складі 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України.

Олег Гладкий став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2023 році
Олег Гладкий став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів у 2023 році
фото: Львівська міська рада

Захисник України нагороджений медаллю «Ветеран війни».

Загинув Олег Гладкий 18 січня 2026 року. Поховали воїна 22 січня 2025 року на місцевому кладовищі у селі Тернопілля.

У Олега Гладкого залишилися дружина, дві доньки, син, мати, сестра та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каракас бомблять, а відлуння докочується до Москви
Вибухи у Каракасі – відлуння у Москві
3 сiчня, 11:57
Туск повідомив про стан мирних переговорів
Туск зробив нову заяву про мирні переговори
29 грудня, 2025, 14:38
На Хмельниччині внаслідок атаки РФ загинула людина, є перебої зі світлом та водою
На Хмельниччині внаслідок атаки РФ загинула людина, є перебої зі світлом та водою
23 грудня, 2025, 09:13
РФ вдарила по Одещині
У ніч на Різдво РФ атакувала Україну: деталі від Повітряних сил
25 грудня, 2025, 09:19
Масовані ракетні удари по енергетиці України, які розпочалися ще восени, триватимуть і надалі, вважає Буданов
Буданов зробив невтішний прогноз щодо ракетно-дронових ударів Росії
27 грудня, 2025, 21:29
Нині триває 1414-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 січня 2026 року
7 сiчня, 08:18
Окупанти вдарили по АЗС
Росіяни атакували АЗС у Сумах: є постраждалі (фото)
14 сiчня, 15:44
Міністр внутрішніх справ України доповів президенту про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах
Зеленський повідомив, що Росія змінила тактику ракетних атак
20 сiчня, 11:53
Кіт Келлог: якщо Україна витримає зиму – вона отримає перевагу
Путін шукає спосіб «гідно вийти» з війни – Келлог
21 сiчня, 20:00

Суспільство

Поліг під час бойового завдання на покровському напрямку. Згадаймо Олега Гладкого
Поліг під час бойового завдання на покровському напрямку. Згадаймо Олега Гладкого
День зовнішньої розвідки України: привітання у прозі, віршах та листівках
День зовнішньої розвідки України: привітання у прозі, віршах та листівках
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 24 січня 2026
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 24 січня 2026
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський оновив склад Ставки
Зеленський оновив склад Ставки
У «Дії» частина послуг буде недоступна два дні: причина
У «Дії» частина послуг буде недоступна два дні: причина

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua