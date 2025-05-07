Макрон заявив, що допомагати Україні потрібно «по-тихому»

Макрон: Ця неоднозначність – це захист для самих українців

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив, що задля блага українців краще зберігати «стратегічну невизначеність» і не розповідати вголос, скільки саме та якого озброєння надає та чи інша країна. Як повідомляє «Главком», про це Макрон розповів на спільному брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем у Парижі, передає Укрінформ.

«Я бажаю, щоб наша країна діяла у тісній координації з усіма союзниками, які підтримують Україну – щоб ми робили це стільки, скільки потрібно, прозоро між собою і з українцями. Щоб ми задовольняли їхні потреби, але говорили про це якомога менше. Тому що ця неоднозначність – це захист для самих українців», – наголосив французький президент.

Відповідаючи на запитання щодо можливого дозволу на поставку ракет Taurus, він похвалив Мерца за його небажання говорити вголос про це.

«Саме канцлер має ухвалювати рішення для своєї країни – свідомо й суверенно. Але я підтримую його прагнення відновити стратегічну невизначеність у цьому контексті, тому що було б безглуздо щоразу на пресконференціях озвучувати категорії озброєння, дати поставок і моделі», – пояснив Макрон, додавши, що російська армія цілком спроможна почути ці відповіді.

Франція послідовно підтримує позицію не розголошувати кількість та особливості озброєнь, які вона надала з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також позицією президента Макрона є зберігання так званої стратегічної невизначеності. За тлумаченням дипломатичних джерел, це принцип, який створює сумніви у намірах та змушує супротивника лише здогадуватись, на що саме здатна протилежна сторона.

До слова, раніше президент Франції Еммануель Макрон у своєму дописі в мережі Х після зустрічі з українським лідером у Римі заявив, що Україна готова до безумовного припинення вогню, а президенту Російської Федерації Володимиру Путіну потрібно довести, що він дійсно хоче миру.

Французький лідер наголосив, що поділяє мету американського президента Дональда Трампа закінчити війну в Україні.

Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа і США збільшать тиск на Росію заради досягнення припинення вогню.