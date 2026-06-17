Яке релігійне свято відзначається 18 червня 2026: традиції та молитва

Свята 18 червня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Леонтія та тих, що з ним

18 червня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Леонтія, а також трибуна Іпатія та Феодула. Це свято присвячене відвазі, непохитній вірі та духовному братерству воїнів, які віддали свої життя за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Леонтія та тих, що з ним

18 червня православна церква згадує святого мученика Леонтія, який у I столітті служив воєначальником у римських військах у місті Тріполі. Леонтій був відомий своєю справедливістю, хоробрістю та глибокою вірою в Христа, яку він активно проповідував серед своїх підлеглих. Коли до міста вирушив загін римського трибуна Іпатія для арешту християнського проповідника, Іпатій важко захворів у дорозі. Зцілившись після молитви Леонтія, вражений трибун разом зі своїм другом Феодулом увірували в Бога та прийняли хрещення. Коли про це дізнався жорстокий римський намісник Адріан, він наказав схопити всіх трьох воїнів. Після тривалих катувань і рішучої відмови повернутися до язичництва, Леонтій, Іпатій та Феодул прийняли мученицьку смерть за віру. За свою жертовність вони були зараховані до лику святих мучеників.

Молитви дня

О, святий мученику Леонтію, страстотерпче Христовий та воїне небесний! До тебе та твоїх вірних сподвижників Іпатія і Феодула ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Погляньте на наші скорботи, визволіть нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки, хвороб та бід. Зміцніть нас у вірі, подайте нам силу духу та мужність у часи випробувань, щоб ми могли гідно нести свій життєвий хрест. Моліть Всемилостивого Господа за захист нашої рідної землі, спокій в Україні та спасіння наших душ. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов'язували з особливим розквітом природи та початком справжньої літньої спеки. Наші предки вірили, що прикмети цього дня передбачають майбутню погоду: