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Політв’язень Косів пояснив, що таке українська національна ідея

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Політв’язень Косів пояснив, що таке українська національна ідея
Михайло Косів назвав Тараса Шевченка унікумом, а поетесу Лесю Українку та новеліста Василя Стефаника порівняв з унікальними явищами, яких немає у світі
фото: localhistory.org.ua

Українці як нація мають не тільки право, а й обов’язок створити свою власну Українську Самостійну Соборну Державу, наполягає Михайло Косів

Народний депутат п’яти скликань, дисидент і політв’язень Михайло Косів розповів, що вкладає у поняття «українська національна ідея». Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Абсолютно коротко, чітко, однозначно: українська національна ідея полягає в тому, що українці як нація мають не тільки право, а й обов’язок створити свою власну Українську Самостійну Соборну Державу, у якій основою буде українська історія, українська культура. Українська культура, то і є духовність. Українська церква, українська духовність. Оце і є українська національна ідея. Українська Самостійна Соборна Держава на основі українських національних цінностей. Усе інше – похідне», – зазначив експолітик.

За його словами, попри те, що Україна протягом століть не мала власних інститутів, навчальних закладів та навіть звичайних середніх шкіл, їй вдалося створити культуру світового рівня, культуру на основі української мови. 

Михайло Косів назвав Тараса Шевченка унікумом, а поетесу Лесю Українку та новеліста Василя Стефаника порівняв з унікальними явищами, яких немає у світі.

«Мені можуть дорікнути: «Ти перебільшуєш». Добре, може. Під королівськими палатами були свої класики, а от під селянською стріхою – то ти що, а під селянською стріхою таки нема. От тому це глибинна народна історична основа, яка і є нашою національною сутністю і нашим національним символом життя. І це ми маємо утверджувати і далі у своєму житті», – наголосив Михайло Косів.

Додамо, що Михайло Косів народився 1934 року на Івано-Франківщині, яка тоді перебувала під Польщею. У 50-х роках минулого століття закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за фахом філолог. Був президентом Клубу творчої молоді «Пролісок»; разом із В’ячеславом Чорноволом брав активну участь у виданні журналу-самвидав «Український вісник».

27 серпня 1965 року радянська влада заарештувала Косіва за статтею 62 Кримінального кодексу УРСР («Антирадянська агітація і пропаганда»). Сім місяців провів у львівській в’язниці на Лонцького.

Протягом 1990-2012 років Михайло Косів був депутатом Верховної ради п’яти скликань від партій Народний рух України і «Реформи і порядок». Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, є Заслуженим діячем мистецтв України.

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Теги: культура історія

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