Народний депутат п’яти скликань розказав, яка в нього пенсія і на що він її витрачає

Михайло Косів: Щомісяця намагаюся підтримувати ЗСУ, віддаючи четверту частину пенсії

Народний депутат I, II, III, IV, VI скликань, дисидент Михайло Косів одержує 22 тис. грн пенсії щомісяця. Про це експолітик зазначив в інтерв’ю «Главкому».

«Нам із дружиною пощастило в житті. Ми ніколи не хотіли чогось надмірного. Маємо все достатньо. Їсти є що, одягнутися є в що, жити є де. А на що мені ті тисячі? Навіщо вони мені? Що я з ними робив би? Я ж, зі свого боку, щомісяця намагаюся підтримувати ЗСУ, віддаючи четверту частину пенсії. Через студентів-волонтерів робимо корисні справи для армії. Наприклад, вдалося закупити кілька дронів», – розповів колишній нардеп.

Косів переконаний: люди його покоління, які пройшли високі державні щаблі, мають допомагати армії.

«Адже по суті це продовження багатовікової боротьби за виживання Української держави. Бо в Москві поставили питання руба: України як такої немає, немає української нації, немає мови, культури», – заявив ексобранець.

Як повідомляв «Главком», в Україні 913 чинних народних депутатів та суддів офіційно отримують пенсійні виплати. Найзаможнішими пенсіонерами у Верховній Раді стали:

Василь Німченко (екссуддя Конституційного Суду України) – 2,3 млн грн на рік (понад 192 тис. грн на місяць).

Михайло Новіков (депутат, адвокат, у минулому – суддя) – 1,46 млн грн на рік (майже 122 тис. грн щомісяця).

Андрій Кожем’якін (багаторічний нардеп, генерал-лейтенант) – 973 тис. грн на рік (понад 81 тис. грн на місяць).

Серед 858 суддів, які задекларували пенсії, суми виявилися ще соліднішими. Рекордсменом країни став Віктор Школяров, який отримав майже 3 млн грн пенсії на рік. Максимальна щомісячна виплата судді досягла позначки у 249,9 тис. грн.