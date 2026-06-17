Призначено додатковий потяг з Києва до Львова

Швидкісний поїзд «Інтерсіті+» буде в дорозі 6 год.

«Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд до Львова. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає «Главком».

«Маршрут Київ – Львів і в зворотньому напрямку є найбільш популярним. Протягом минулого тижня ним проїхали 21 тисяча пасажирів. Аби на наступному тижні ще більше людей мали можливість відправитися у мандрівку, ми призначаємо додатковий поїзд 743/744 Київ-Львів на 23 та 24 червня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що швидкісний поїзд «Інтерсіті+» буде в дорозі 6 год. «Це найшвидший варіант сполучення між даними містами», – наголосила «Укрзалізниця».

Ми бачимо дефіцит місць за найпопулярнішими напрямками і регулярно шукаємо рішення, щоб якомога більше пасажирів змогли поїхати у справах, на гостину або у відпустку. Поїхали!

Нагадаємо, «Укрзалізниця» з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на нові та змінені рейси вже стартував.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» увійшла в найпіковіший період 2026 року. Наразі щодня фіксується 340 тис. запитів на квитки, тоді як перевозиться 80 тис. пасажирів. За даними компанії, надалі співвідношення попиту та наявних місць зростатиме – з нинішніх чотирьох претендентів на одне місце до шести-семи охочих на один квиток.

До слова, призначено додаткові рейси потягів до Карпат та Закарпаття. Зокрема, «Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд та відновлює пряме сполучення між Дніпром та Харковом.