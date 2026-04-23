Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На війні загинув студент Академії сучасного мистецтва імені Далі. Згадаймо Олексія Колесника

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Олексій Колесник загинув 12 квітня, у день, коли українські християни східного обряду відзначали Великдень
колаж: glavcom.ua

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Колесника.

На фронті 12 квітня 2026 року, у день, коли українські християни східного обряду відзначали Великдень, загинув військовослужбовець Олексій Колесник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення навчального закладу.

У цивільному житті він був студентом Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. Колесник воював від початку повномасштабного вторгнення, він пішов боронити Україну добровольцем 24 лютого 2022 року.

фото: Академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі

«Усміхнений, мужній, скромний, справжній. Таким ми його пам’ятаємо. Таким він назавжди залишиться для нас. Тепер у наших серцях тільки тиша і біль, що не стихає. Дякуємо тобі, Олексію, за відвагу. За те, що пішов туди, де найважче, за те, що захищав рідну землю та нас», – йдеться у дописі Академії.

Спогадами про Олексія поділився його друг Сєва, який навчався разом з ним в академії. Спочатку Олексій служив у піхоті, а потім став пілотом важкого ударного дрона Vampire («Вампір»). Сьомого травня йому мало виповнитися 27 років.

«Він був унікальним хлопцем. Спочатку може здатися, що він дивний, але насправді він просто дуже ретельно підбирав людей, з якими спілкувався, – говорить Сєва і додає: – Він не витрачав свої життєві, емоційні ресурси на людей, з якими у нього немає зв'язку, але з тими, з якими у нього був зв'язок, завжди міг зробити що завгодно».

Друг Олексія поділився тим, що він кардинально інакше дивився на речі: «Якщо звичайна людина у двовимірній системі живе, Льова в тривимірній жив».

За спогадами, Колесник «ніколи не зациклювався на війні» і мав безліч захоплень поза нею. Зокрема, грав у комп'ютерні ігри, розмальовував фігурки Warhammer і, коли був час і натхнення, малював.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua