На війні загинув студент Академії сучасного мистецтва імені Далі. Згадаймо Олексія Колесника

Колесник воював від початку повномасштабного вторгнення Росії

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Колесника.

На фронті 12 квітня 2026 року, у день, коли українські християни східного обряду відзначали Великдень, загинув військовослужбовець Олексій Колесник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення навчального закладу.

У цивільному житті він був студентом Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі. Колесник воював від початку повномасштабного вторгнення, він пішов боронити Україну добровольцем 24 лютого 2022 року.

фото: Академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі

«Усміхнений, мужній, скромний, справжній. Таким ми його пам’ятаємо. Таким він назавжди залишиться для нас. Тепер у наших серцях тільки тиша і біль, що не стихає. Дякуємо тобі, Олексію, за відвагу. За те, що пішов туди, де найважче, за те, що захищав рідну землю та нас», – йдеться у дописі Академії.

Спогадами про Олексія поділився його друг Сєва, який навчався разом з ним в академії. Спочатку Олексій служив у піхоті, а потім став пілотом важкого ударного дрона Vampire («Вампір»). Сьомого травня йому мало виповнитися 27 років.

«Він був унікальним хлопцем. Спочатку може здатися, що він дивний, але насправді він просто дуже ретельно підбирав людей, з якими спілкувався, – говорить Сєва і додає: – Він не витрачав свої життєві, емоційні ресурси на людей, з якими у нього немає зв'язку, але з тими, з якими у нього був зв'язок, завжди міг зробити що завгодно».

Друг Олексія поділився тим, що він кардинально інакше дивився на речі: «Якщо звичайна людина у двовимірній системі живе, Льова в тривимірній жив».

За спогадами, Колесник «ніколи не зациклювався на війні» і мав безліч захоплень поза нею. Зокрема, грав у комп'ютерні ігри, розмальовував фігурки Warhammer і, коли був час і натхнення, малював.

