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Навчався на снайпера у Польщі, потім став штурмовиком. Згадаймо Павла Червінського

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Навчався на снайпера у Польщі, потім став штурмовиком. Згадаймо Павла Червінського
Павло Червінський пройшов навчання на снайпера у Польщі, після чого став штурмовиком
колаж: glavcom.ua

Павло Червінський гідно виконував усі бойові завдання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Павла Червінського. 

19 серпня 2024 року, захищаючи нашу країну, загинув воїн-штурмовик Павло Червінський. Про це повідомила Рівненська міська рада. 

Павло Червінський народився 8 червня 1987 року у Рівному. Навчався у середній школі села Морочне Зарічненського району. Далі Павло Червінський навчався у Рівненському вищому професійному училищі ДДСО при МВС України. Після завершення навчання він відслужив в армії, а далі почав працювати на будівництвах.

Чоловік мав золоті руки, працював роками у вже сформованій у будівельній бригаді, йому з легкістю вдавалося все, за що він брався. А ще мав надзвичайно добре та чуйне серце, готовий був завжди прийти на допомогу.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Павло був у Литві. На відміну від колег, він прийняв рішення повернутися в Україну, тут у нього народився син, якого він надзвичайно любив.

29 січня 2024 року Павло Червінський добровільно став на захист України. Попри усі проблеми зі здоров'ям, він вирішив захищати свою родину та країну
29 січня 2024 року Павло Червінський добровільно став на захист України. Попри усі проблеми зі здоров'ям, він вирішив захищати свою родину та країну
фото: Рівненська міська рада, Facebook

29 січня 2024 року Павло добровільно став на захист України. Попри усі проблеми зі здоров'ям, він вирішив захищати свою родину та країну. Спочатку був на полігоні, далі пройшов навчання на снайпера у Польщі, після чого став штурмовиком.

Павло Червінський гідно виконував усі бойові завдання. Однак 19 серпня 2024 року захисник України Павло Червінський поліг на полі бою на Донеччині.

Прощання з героєм відбулося 5 вересня 2024 року на Майдані Незалежності. Заупокійну службу відправили у Свято-Покровському кафедральному соборі.

Поховали захисника на Алеї Героїв кладовища Нове.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці Україна хвилина мовчання

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