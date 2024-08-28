Росіяни намагаються взяти в кільце Вугледар – DeepState

Окупанти прагнуть обійти Вугледар і взяти його в кільце

Росіяни мають частковий успіх у просуванні навколо Вугледара

Ворог активізувався на двох ділянках у Донецькій області – західніше Павлівки та біля Водяного, щоб обійти Вугледар і взяти його в кільце. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Останніми днями противник активізувався західніше Павлівки та біля Водяного. Ціль акції зрозуміла – обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів», – зазначають аналітики.

мапа: deepstate

Як зазначає DeepState, росіяни цієї цілі не досягнули, але мають частковий успіх у просуванні навколо Вугледара.

Нагадаємо, на початку серпня російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.

До слова, російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки.