Росіяни намагаються взяти в кільце Вугледар – DeepState
Росіяни мають частковий успіх у просуванні навколо Вугледара
Ворог активізувався на двох ділянках у Донецькій області – західніше Павлівки та біля Водяного, щоб обійти Вугледар і взяти його в кільце. Про це повідомляють аналітики DeepState.
«Останніми днями противник активізувався західніше Павлівки та біля Водяного. Ціль акції зрозуміла – обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів», – зазначають аналітики.
Як зазначає DeepState, росіяни цієї цілі не досягнули, але мають частковий успіх у просуванні навколо Вугледара.
Нагадаємо, на початку серпня російські війська досягли своєї давньої тактичної мети – вийти на трасу О-0532, щоб перерізати українську наземну лінію зв’язку, яка з’єднує Вугледар і Костянтинівку.
До слова, російські сили продовжують розвивати тактичний успіх в районі Покровська. Окупанти намагаються закріпитися в багатоповерхівках Новогродівки, штурмуючи будинки.
Коментарі — 0