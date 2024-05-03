Вбивство українця в Угорщині: МЗС повідомило деталі

44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві

Українець загинув внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії

У результаті ножового поранення в Будапешті загинув громадянин України 1975 року народження. Причиною цьому стала сварка, що виникла у гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Про це повідомила пресслужба МЗС України в коментарі «Європейській правді».

За інформацією посольства України в Угорщині, в результаті ножового поранення загинув громадянин України 1975 року народження.

Інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Підозрюваний у вчиненні злочину громадянин Казахстану затриманий, ведуться слідчі дії.

«Посольство встановлює зв’язок із родичами загиблого та перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини», – повідомили у пресслужбі МЗС.

Нагадаємо, 1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про сутичку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю. За попередньою інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він помер на місці. Відкрито кримінальне провадження за підозрою у вбивстві.

Посольство України в Угорщині з’ясовує, за яких обставин в Будапешті помер український громадянин, про чию смерть від ножових поранень раніше повідомила угорська поліція.

Раніше у Мурнау на півдні Німеччини росіянин завдав смертельних ножових поранень двом українцям.