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Вбивство українця в Угорщині: МЗС повідомило деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вбивство українця в Угорщині: МЗС повідомило деталі
44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві
фото з відкритих джерел

Українець загинув внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії

У результаті ножового поранення в Будапешті загинув громадянин України 1975 року народження. Причиною цьому стала сварка, що виникла у гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Про це повідомила пресслужба МЗС України в коментарі «Європейській правді».

За інформацією посольства України в Угорщині, в результаті ножового поранення загинув громадянин України 1975 року народження.

Інцидент стався внаслідок сварки в гуртожитку для працівників автотранспортної компанії. Підозрюваний у вчиненні злочину громадянин Казахстану затриманий, ведуться слідчі дії.

«Посольство встановлює зв’язок із родичами загиблого та перебуває на постійному контакті зі слідчими органами Угорщини», – повідомили у пресслужбі МЗС.

Нагадаємо, 1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про сутичку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю. За попередньою інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він помер на місці. Відкрито кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. 

Посольство України в Угорщині з’ясовує, за яких обставин в Будапешті помер український громадянин, про чию смерть від ножових поранень раніше повідомила угорська поліція.

Раніше  у Мурнау на півдні Німеччини росіянин завдав смертельних ножових поранень двом українцям.

Теги: вбивство Казахстан МЗС посольство смерть

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