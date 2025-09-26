Головна Країна Політика
Президент назвав напрямок, на якому окупанти планували один із найбільших проривів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент назвав напрямок, на якому окупанти планували один із найбільших проривів
Зеленський: Путін бреше лідерам, які з ним досі ще розмовляють
фото: Генштаб ЗСУ

Президент заявив, що російський лідер Володимир Путін обманює лідерів, які досі ведуть із ним переговори

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на добропільському напрямку окупанти хотіли здійснити один зі значних проривів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні багато військових справ. Була доповідь Головкома, також начальника Генштабу, я говорив із міністром оборони України. Дякую всім, дякую всім нашим воїнам, передусім у районах Добропілля, Покровська, також Куп’янська. Дуже важливо, що ви досягаєте результатів та знищуєте окупанта. Загальні втрати росіян тільки в рамках нашої добропільської контрнаступальної операції – вже більше трьох тисяч, більшість із них це безповоротні втрати. Саме там росіяни хотіли здійснити один зі значних проривів по фронту, але наші сили їх знешкоджують», – йдеться у зверненні.

Президент заявив, що російський лідер Володимир Путін обманює лідерів, які досі ведуть із ним переговори, переконуючи їх у досягненні окупаційним контингентом певних цілей. Водночас, за його словами, російська сторона вже багато років змушена вигадувати нові пояснення, чому визначені терміни постійно переносяться.

«І це показово, що попри все, що Росії кажуть у світі, вони все одно відповідають тільки новими спробами штурмів та новими ударами по українських містах, по нашій інфраструктурі. Реально хворі війною, і чи можливо їх вилікувати – це питання. Єдине, що може примусити цей російський вірус війни зупинитись, – це сила, сильні рішення, сильна допомога», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 26 вересня президент України Володимир Зеленський провів військову нараду. «Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса. Були доповіді щодо фронту – ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особлива увага – Добропільській контрнаступальній операції», – йдеться у заяві.

Теги: війна Володимир Зеленський

