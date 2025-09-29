Масовані атаки РФ восени: авіаційний експерт дав прогноз

Росія може атакувати Україну раз на 5–6 діб

Авіаційний експерт пояснив, як часто Росія може проводити масовані удари по Україні цієї осені та чому найближчими днями нових атак очікувати не варто

Масовані удари Росії по Україні можуть повторюватися один раз на 5–6 діб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар авіаційного експерта Валерія Романенка у «Київ24».

За словами Романенка, загальна кількість випущених окупантами безпілотників типу Shahed та «Гербер» вже перевищила 5,5 тисяч у вересні, що значно перевищує загальний випуск у 5,2 тисяч одиниць. Через це, на думку експерта, Росія «видохлася» і найближчими днями не варто очікувати масованих атак.

«Загальний випуск росіянами, «Шахедів» і «Гербер» сумарний – 5,2 тисяч одиниць. Вже за цей місяць, за вересень, вони випустили понад 5,5 тисяч. Вони вже видохлися», – пояснив авіаексперт.

Експерт зазначив, що удари по Києву можуть надходити з різних напрямків, але частота масованих атак обмежена.

Нагадаємо, що у ніч на 28 вересня Київська область зазнала атаки російських безпілотників, що спричинило кілька пожеж у різних районах. За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, наслідки зафіксовано у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах.

У Бучанському районі загорілися нежитлові приміщення, приватні будинки та два автомобілі. У Фастові вогонь охопив приватний будинок. У Білоцерківському районі зафіксовано загоряння як житлових, так і нежитлових будівель, а в Обухівському уламки збитої цілі спричинили пожежу господарчої будівлі.

У ніч на 28–29 вересня Росія завдала масованого удару по Україні: майже 500 дронів і понад 40 ракет, включно з «Кинджалами». Основні цілі – Київ, Київська область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина та Одещина.

Постраждали житлові будинки, промислові об’єкти та медустанови; загинули щонайменше 4 особи, понад 40 поранених. ППО, авіація та мобільні групи знищили частину дронів, проте уламки спричинили пожежі й руйнування.

Зеленський назвав удари «свідомим терором» і закликав світ посилити економічний тиск на Росію. Атака тривала понад 12 годин і відбувається в рамках масштабної кампанії РФ із використання дронів та ракет для тиску на Україну.