Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)
Українські діти на зустрічі з президентом Зеленським в україно-угорській школі у Будапешті
фото надане Оленою Бескоровайною

«Вони тут у чужому середовищі, аж раптом приїжджає президент, і ще до них в школу приходить

Напередодні візиту Володимира Зеленського учні української школи в Угорщині написали пісню про українську мову. А появі президента так зраділи, що навіть стілець, на якому він сидів, тепер бережуть, як зіницю ока. Про це розповіла співзасновниця першої двомовної середньої школи та гімназії в Будапешті Олена Бескоровайна у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Загалом, для дітей візит Зеленського був дуже важливим, бо це президент їхньої країни приїхав. Вони тут у чужому середовищі, аж раптом приїжджає президент, і ще до них в школу приходить», – пояснила Олена Бескоровайна.

Українські діти бережуть стілець, на якому сидів президент Зеленський під час відвідин україно-угорської школи у Будапешті
Українські діти бережуть стілець, на якому сидів президент Зеленський під час відвідин україно-угорської школи у Будапешті
фото надане Оленою Бескоровайною

За словами засновниці української школи в Будапешті, у залі, де всі збиралися, Зеленському поставили стілець для фотографування з дітьми. 

«І що ви думаєте? Тільки ми з президентом перейшли в гімназійну частину, шостий клас схопив цей стілець, забрав до себе в клас і табличку написав: «На цьому стільці сидів президент України. Нікому не сідати». У них і досі в класі стоїть той стілець. Для дітей це дуже важливо», – розповіла Олена Бескоровайна.

Як відомо, президент Володимир Зеленський торік у листопаді прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він також відвідав школу у Будапешті, де навчаються українські діти. Це перша державна українсько-угорська двомовна середня школа та гімназія. 

Про створення школи український президент і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовилися під час візиту очільника угорського уряду до Києва 2024 року.

Глава держави оглянув школу та поспілкувався з учнями середніх і старших класів. «Дуже радий вас бачити. Ви молодці, що не забуваєте Україну. Ви маленькі українці, але будете дорослими та міцними. Дуже радий, що ви все пам’ятаєте, вивчаєте й після перемоги обов’язково повернетеся в Україну», – сказав Володимир Зеленський. 

Школа запрацювала 31 серпня 2024 року. Її фінансування повністю забезпечує Угорщина. Навчання здійснюється українською, але програма охоплює також вивчення угорської та англійської мов. Зараз тут здобувають знання понад 300 дітей і працюють 33 вчителі. Загалом школа розрахована на 700 учнів.

Читайте також:

Теги: школа Угорщина українці Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові зафіксовано влучання ворожого БпЛА в дах магазину меблів
Зеленський провів військову нараду, РФ вдарила по Харкову. Головне за 26 вересня
Вчора, 21:07
Президент стверджує, що вибори в Україні можливі лише після припинення вогню
Зеленський заявив, що готовий піти у відставку після закінчення війни
25 вересня, 12:42
Перед Трампом зламався ескалатор
Трамп та зламаний ескалатор: секретна служба США почала розслідування
24 вересня, 16:23
Президент Зеленський планує чергову серію зустрічей із світовими лідерами для обговорення безпеки та підтримки України
Рекордна дипломатія: Зеленський готує майже 20 міжнародних переговорів
22 вересня, 13:54
Окупант розповів про свій буремний життєвий шлях
Полонений окупант заявив, що знайомий із Зеленським, та попросив узяти його до ЗСУ
21 вересня, 18:15
Німеччина закликає до покращення протиповітряної оборони НАТО
Німеччина закликала НАТО збивати російські дрони над Україною
12 вересня, 12:39
Долучитися до Defence City зможуть лише ті виробники, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави
Шмигаль оголосив про запуск Defence City
3 вересня, 13:46
Як зазначив Петер Сійярто, українському військовослужбовцю буде заборонено вʼїзд до Шенгенської зони
Угорщина заборонила в’їзд українському командиру через удари по «Дружбі»
28 серпня, 10:45
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців
27 серпня, 15:10

Наука та освіта

«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)
«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)
ДПА для 4 та 9 класів: коли школярі складатимуть іспити
ДПА для 4 та 9 класів: коли школярі складатимуть іспити
У Метінвест Політехніці почався четвертий навчальний рік: виш обрали 26 ветеранів
У Метінвест Політехніці почався четвертий навчальний рік: виш обрали 26 ветеранів
Частина шкільних обідів у Миколаєві потрапляє у сміття: названо причини
Частина шкільних обідів у Миколаєві потрапляє у сміття: названо причини
Учні четвертого класу складатимуть ЗНО: мережа обурена
Учні четвертого класу складатимуть ЗНО: мережа обурена
З 2027 року четвертокласники складатимуть ЗНО
З 2027 року четвертокласники складатимуть ЗНО

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua