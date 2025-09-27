«На цьому стільці сидів Зеленський». Засновниця української школи в Будапешті показала річ, якою пишаються учні (фото)

Українські діти на зустрічі з президентом Зеленським в україно-угорській школі у Будапешті

Напередодні візиту Володимира Зеленського учні української школи в Угорщині написали пісню про українську мову. А появі президента так зраділи, що навіть стілець, на якому він сидів, тепер бережуть, як зіницю ока. Про це розповіла співзасновниця першої двомовної середньої школи та гімназії в Будапешті Олена Бескоровайна у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Загалом, для дітей візит Зеленського був дуже важливим, бо це президент їхньої країни приїхав. Вони тут у чужому середовищі, аж раптом приїжджає президент, і ще до них в школу приходить», – пояснила Олена Бескоровайна.

Українські діти бережуть стілець, на якому сидів президент Зеленський під час відвідин україно-угорської школи у Будапешті фото надане Оленою Бескоровайною

За словами засновниці української школи в Будапешті, у залі, де всі збиралися, Зеленському поставили стілець для фотографування з дітьми.

«І що ви думаєте? Тільки ми з президентом перейшли в гімназійну частину, шостий клас схопив цей стілець, забрав до себе в клас і табличку написав: «На цьому стільці сидів президент України. Нікому не сідати». У них і досі в класі стоїть той стілець. Для дітей це дуже важливо», – розповіла Олена Бескоровайна.

Як відомо, президент Володимир Зеленський торік у листопаді прибув до Будапешта для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Також глава держави зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Він також відвідав школу у Будапешті, де навчаються українські діти. Це перша державна українсько-угорська двомовна середня школа та гімназія.

Про створення школи український президент і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовилися під час візиту очільника угорського уряду до Києва 2024 року.

Глава держави оглянув школу та поспілкувався з учнями середніх і старших класів. «Дуже радий вас бачити. Ви молодці, що не забуваєте Україну. Ви маленькі українці, але будете дорослими та міцними. Дуже радий, що ви все пам’ятаєте, вивчаєте й після перемоги обов’язково повернетеся в Україну», – сказав Володимир Зеленський.

Школа запрацювала 31 серпня 2024 року. Її фінансування повністю забезпечує Угорщина. Навчання здійснюється українською, але програма охоплює також вивчення угорської та англійської мов. Зараз тут здобувають знання понад 300 дітей і працюють 33 вчителі. Загалом школа розрахована на 700 учнів.