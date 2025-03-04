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Призупинення військової допомоги від США та масована атака дронів: головне за ніч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Призупинення військової допомоги від США та масована атака дронів: головне за ніч
Наслідки нічної атаки на Одесу
фото: ДСНС Одещини

Від атаки російських шахедів вночі постраждали Суми та Одеса

Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, шахеди атакували Одесу та Суми, а у Росії спалахнули нафтопровід та НПЗ. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 березня:

Трамп припиняє всю військову допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні після суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому.

Американський чиновник міністерства оборони заявив, що таке рішення буде діяти, «доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють добросовісну відданість миру».

У тому числі буде призупинено постачання всього військового обладнання США, яке ще не дійшло до України, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Атака шахедів на Одесу

Російські терористи завдали удару по Одесі. Четверо людей постраждало.

Постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, які вогнеборці оперативно ліквідували. Складність гасіння пожежі зумовлювала повторна повітряна тривога.

Крім того, внаслідок атаки, є пошкодження енергетичної інфраструктури. В частині міста діють аварійні відключення електроенергії.

Також через атаку дронів загорілись автомобілі та будівлі.

Влучання в поліклініку в Сумах

У ніч проти 4 березня, російські війська вдарили по місту Суми. Ворожий шахед атакував одну з поліклінік.

Через це у місті виникли проблеми з електропостачанням.

Внаслідок удару БПЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.

Попередньо без жертв. Наслідки уточнюються.

Дрони уразили нафтопровід у Ростовській області

У Чертковському районі Ростовської області після масованої атаки безпілотників сталося загоряння на нафтопроводі.

Офіційно цю подію ще ніхто не коментував.

Пожежа на Сизранському нафтопереробному заводі

Вночі ударні дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. 

Очевидці повідомили, що у регіоні прогриміла серія вибухів. Згодом над заводом було чутно потужний вибух.

Зазначимо, що улютому, після атаки, цей НПЗ призупиняв свою роботу. Він має потужність переробки 8,9 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у РФ. Продукція заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

До слова, триває 1105-й день повномасштабеої війни.

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Теги: окупанти Суми ЗСУ Одеса війна Дональд Трамп

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