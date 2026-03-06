«Немає тягаря переможеного». Лібанова пояснила, чому українським воїнам буде легше адаптуватися

Експертка вважає, що мотивація та психологічний стан українського війська докорінно відрізняються від армій, які вели війни на чужих територіях

Українські захисники повернуться додому з унікальною «психологією переможців», що стане ключовим фактором їхньої успішної інтеграції в мирне життя. Про це в інтерв'ю ЗМІ заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова, інформує «Главком».

Науковиця вважає, що українські захисники повернуться з фронту з унікальним психологічним капіталом – статусом переможця. Це, на думку Елли Лібанової, докорінно відрізняє український досвід від «в'єтнамського» чи «афганського» синдромів.

«Наші вояки або повернутися переможцями, або їм не буде куди повертатися. У цьому принципова відмінність. Їм буде легше адаптуватися. Вони не нестимуть на собі тягар переможеного», – зазначає директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України.

Також Елла Лібанова переконана, що пільги та соціальні програми для захисників суспільство сприйматиме не як тягар, а як справедливу компенсацію.

«Я абсолютно переконана, що будь-які преференції, які наша влада надумає дати військовим, суспільство сприйме», – заявила Лібанова.

При цьому вона рішуче спростувала міфи з соцмереж про нібито «втому» суспільства від військових чи відсутність поваги.

«Щодо військових у соціальних мережах багато дурниць пишуть. Ну, зокрема та дурниця, що не має поваги до військових. Неправда. Увага є. Ще й яка», – твердить фахівчиня Елла Лібанова.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що українці в цей період продемонстрували «нечувану емпатію», яка стала фундаментом виживання нації.

Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу. Це проявилося у мільйонах волонтерських ініціатив, прихистку для переселенців та підтримці армії.

Також вона переконана, що після війни український оборонно-промисловий комплекс користуватиметься величезним попитом у світі завдяки унікальному досвіду, здобутому на полі бою.