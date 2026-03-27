США погрожують Україні? Держсекретар США озвучив гучну заяву

Марко Рубіо заявив про пріоритет власних інтересів і не виключили зміни щодо поставок зброї

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон наразі не перенаправляє озброєння, закуплене союзниками для України, на Близький Схід, однак не виключив такої можливості у майбутньому. Про це повідомляє «Главком».

За словами Рубіо, ініціатива із закупівлі американської зброї для України, яку реалізують країни НАТО, поки не зазнала впливу через операції США на Близькому Сході. Він заперечив факт перенаправлення озброєння, призначеного для Києва.

«Поки що нічого не було перенаправлено, але це може статися. Я маю на увазі, чесно кажучи, йдеться не про перенаправлення. Це не перенаправлена зброя. Це наша зброя. Це продажі...Якщо у Сполучених Штатів є військова потреба, чи то для поповнення наших запасів, чи для виконання якоїсь місії в національних інтересах Сполучених Штатів, ми завжди будемо у себе на першому місці, коли йдеться про нашу зброю», – заявив Рубіо.

Він також наголосив, що США завжди залишають за собою право діяти, виходячи з власних інтересів. «Якщо нам щось потрібно для Америки, і це американське, ми збережемо це для Америки в першу чергу. Але на цю мить цього не сталося», – додав держсекретар.

Раніше Марко Рубіо прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на виведення українських військ із Донбасу. Держсекретар запевнив, що Вашингтон нібито не висував Києву жодних вимог про відступ ЗСУ.

Нагадаємо, що державний секретар США публічно вступив у суперечку з міністрами закордонних справ країн G7 через розбіжності щодо війни РФ проти України та конфлікту навколо Ірану.

Під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 виникла публічна дискусія між держсекретарем США Марко Рубіо та його європейськими колегами. Суперечка стосувалась небажання європейських країн підтримати ініціативу президента США Дональд Трамп щодо захисту Ормузької протоки та загалом участі у потенційній операції проти Ірану.