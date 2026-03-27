США погрожують Україні? Держсекретар США озвучив гучну заяву

Єгор Голівець
Рубіо зробив заяву про можливий перерозподіл зброї для України
Марко Рубіо заявив про пріоритет власних інтересів і не виключили зміни щодо поставок зброї

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон наразі не перенаправляє озброєння, закуплене союзниками для України, на Близький Схід, однак не виключив такої можливості у майбутньому. Про це повідомляє «Главком».

За словами Рубіо, ініціатива із закупівлі американської зброї для України, яку реалізують країни НАТО, поки не зазнала впливу через операції США на Близькому Сході. Він заперечив факт перенаправлення озброєння, призначеного для Києва.

«Поки що нічого не було перенаправлено, але це може статися. Я маю на увазі, чесно кажучи, йдеться не про перенаправлення. Це не перенаправлена зброя. Це наша зброя. Це продажі...Якщо у Сполучених Штатів є військова потреба, чи то для поповнення наших запасів, чи для виконання якоїсь місії в національних інтересах Сполучених Штатів, ми завжди будемо у себе на першому місці, коли йдеться про нашу зброю», – заявив Рубіо.

Він також наголосив, що США завжди залишають за собою право діяти, виходячи з власних інтересів. «Якщо нам щось потрібно для Америки, і це американське, ми збережемо це для Америки в першу чергу. Але на цю мить цього не сталося», – додав держсекретар.

Раніше Марко Рубіо прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо гарантій безпеки в обмін на виведення українських військ із Донбасу. Держсекретар запевнив, що Вашингтон нібито не висував Києву жодних вимог про відступ ЗСУ. 

Нагадаємо, що державний секретар США публічно вступив у суперечку з міністрами закордонних справ країн G7 через розбіжності щодо війни РФ проти України та конфлікту навколо Ірану.

Під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 виникла публічна дискусія між держсекретарем США Марко Рубіо та його європейськими колегами. Суперечка стосувалась небажання європейських країн підтримати ініціативу президента США Дональд Трамп щодо захисту Ормузької протоки та загалом участі у потенційній операції проти Ірану.

Читайте також:

Читайте також

Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
2 березня, 01:32
Путін вітає спеціального посланника США Стіва Віткова перед їхніми переговорами в Москві
Американський історик спрогнозував, на чиїх умовах може завершитися війна в Україні
28 лютого, 18:15
У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів
У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів
3 березня, 05:38
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
Трамп веде війну з Іраном у власному, нестандартному стилі – з суперечливими заявами, змінними цілями та різкими поворотами риторики
«Командир у хаосі»: The Guardian про стиль Трампа у війні з Іраном
15 березня, 04:25
Окупанти вдарили біля одного із терміналів логістичного оператора
Окупанти вдарили по Запоріжжю: поранено людей
17 березня, 06:53
Перша леді Сполучених Штатів Америки звернулася до Лукашенка
Лукашенко розповів, про що його особисто просила Меланія Трамп
20 березня, 20:41
Стихія пошкодила аеропорти, дороги, школи, лікарню, а також десятки або навіть сотні житлових будинків
Гаваї накрила найсильніша повінь за 20 років: тисячі евакуйованих, загроза прориву дамби
22 березня, 00:33
Хусити контролюють важливі морські маршрути, що викликає особливе занепокоєння міжнародної спільноти
США та Саудівська Аравія намагаються втримати хуситів від вступу у війну на боці Ірану
23 березня, 02:57

Політика

США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі
США озвучили нові терміни війни з Іраном: деталі
США погрожують Україні? Держсекретар США озвучив гучну заяву
США погрожують Україні? Держсекретар США озвучив гучну заяву
Рубіо відреагував на заяву Зеленського про ультиматум США щодо Донбасу
Рубіо відреагував на заяву Зеленського про ультиматум США щодо Донбасу
Путін допомагає Ірану з ударами: у Німеччині назвали мету Кремля
Путін допомагає Ірану з ударами: у Німеччині назвали мету Кремля
Війна проти Ірану виснажує запаси Tomahawk у США: Пентагон б'є на сполох
Війна проти Ірану виснажує запаси Tomahawk у США: Пентагон б'є на сполох
Шведи відпустили росіян, підозрюваних у порушенні санкцій: що відомо
Шведи відпустили росіян, підозрюваних у порушенні санкцій: що відомо

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
