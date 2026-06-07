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Чоловік двічі пішов у СЗЧ після поранень на фронті: як його покарав суд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Чоловік двічі пішов у СЗЧ після поранень на фронті: як його покарав суд
Суд зазначив, що самовільне залишення служби негативно впливає на військову дисципліну
фото з відкритих джерел

Після лікування військовий отримав відпустку, однак до частини не повернувся, залишившись удома

На Волині суд виніс вирок військовослужбовцю, який двічі самовільно залишав місце служби після участі в бойових діях та отриманих поранень. Як інформує «Главком», про це пишуть «Волинські новини».

Як встановив суд, військовий уперше самовільно залишив частину 2 вересня 2022 року без дозволу командира. До війська він повернувся лише в січні 2024 року.

Утім, уже через кілька місяців він знову залишив місце служби, цього разу – більш ніж на рік.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину. Він пояснив, що служить за контрактом із 2020 року, після початку повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях на Донбасі та отримав поранення.

Після лікування військовий отримав відпустку, однак до частини не повернувся, залишившись удома.

У 2024 році він самостійно повернувся до служби, однак згодом знову зазнав поранення. Після госпіталізації та короткої відпустки, за його словами, він просив додатковий час на лікування, але отримав відмову і знову був направлений у зону бойових дій. Після цього він вдруге залишив частину.

У серпні 2025 року його затримали працівники Військової служби правопорядку.

Суд зазначив, що самовільне залишення служби негативно впливає на військову дисципліну та підриває авторитет Збройних сил України. З огляду на це, військовослужбовцю призначили покарання – п’ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд оштрафував на 17 тис. грн старшого солдата групи оповіщення за перевищення службових повноважень.

Як повідомляв «Главком», у  Києві суд оштрафував директорку ТОВ «Ок «Скай Сервіс Плюс» (організація спеціалізується на управлінні нерухомим майном) на 799 тис. грн за «відмазування» від мобілізації.

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Теги: вирок поранення суд Волинська область військові

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