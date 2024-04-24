88-річний чоловік вийшов з окупованої Донеччини, щоб не отримувати громадянство РФ

Іван Якович усю ніч йшов до якогось переїзду, поки не натрапив на українських волонтерів

На Донеччині 88-річний чоловік вийшов з окупованої частини селища Очеретине, щоб не отримувати російське громадянство. На підконтрольній українським військовим території його зустріли волонтери та відвезли у безпечне місце. Про це розповів керівник ОВА Вадим Філашкін у середу, 24 квітня.

За словами волонтерів, Іван Якович усю ніч йшов до якогось переїзду, поки не натрапив на них. На його шляху стався обстріл, тож чоловікові довелося кілька годин ховатися.

«Дійшовши до українських волонтерів, він розповів, що в нього та сусіда росіяни забрали документи й сказали, що «вам видадуть російське громадянство». У нього з собою було лише пенсійне посвідчення і все з документів. То він зібрав в один рюкзак і пішов», – розповів на відео один з волонтерів.

Обласна влада спільно зі «Схід-SOS» оперативно евакуювали чоловіка до тимчасового шелтера у Дніпрі. Звідти Івана Яковича направлять до одного із закладів системи соціального захисту населення. Там йому нададуть місце для проживання і всі необхідні послуги, кажуть в ОВА.

«Історія пана Івана вражає. Це – громадянська позиція та любов до Батьківщини. Я щиро вдячний всім, хто підтримує жителів області. Ваша небайдужість рятує життя наших людей!» – наголосив Філашкін.

Нагадаємо, щоб встановити контроль на незаконно окупованих територіях України, російська влада вчиняє широкомасштабні порушення міжнародного права. Під загрозою насильства окупанти нав'язують місцевим мешканцям громадянство, закони, судову систему, а також прагнуть знищити українську ідентичність за рахунок придушення культури, нав'язування російської мови, перевиховання дітей за допомогою навчальних програм та їх вербування до молодіжних груп з метою прищепити їм «російський патріотизм». Про це йдеться в доповіді Управління ООН з прав людини, заснованій на більш ніж 2300 інтерв'ю з жертвами та свідками дій російських військ та окупаційних властей.

Росія створила в окупованих районах «задушливу атмосферу страху», її дії, за словами Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка, «розірвали соціальну тканину спільнот та залишили окремих людей в ізоляції, що має глибокі та довгострокові наслідки для українського суспільства загалом».

Представники країни-агресора від самого вторгнення чинили масові порушення міжнародного та гуманітарного права, включаючи тортури, жорстоке поводження та довільні затримання цивільних осіб, підозрюваних у протистоянні, але «згодом ці репресії поширилися на кожного, хто, на їхню думку, виступає проти окупації». Щоб посилити контроль та позбавити місцевих жителів альтернативних джерел інформації, окупаційна влада замінила українські канали зв'язку російськими та почала заохочувати доносництво, змушуючи людей боятися навіть друзів та сусідів.Українських дітей намагаються позбавити коріння, замінивши у школах навчальну програму на російську та ввівши підручники з наративами, покликаними виправдати збройний напад на Україну. Багатьох також вивезли до Росії. І там, і там дітям намагаються змінити свідомість, прищеплюють «російський патріотизм».