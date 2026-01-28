Удар по потягу на Харківщині 27 січня: кількість жертв зросла
Унаслідок удару тіла загиблих були сильно понівечені, що ускладнило визначення їхньої кількості
Унаслідок російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині 27 січня загинуло шість людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
«Внаслідок ворожого удару тіла загиблих були сильно понівечені, що ускладнило визначення їхньої кількості на місці події. Виявлені фрагменти тіл було передано для проведення судово-медичних експертиз, які наразі тривають. Встановлено, що вони належать шести загиблим людям», – йдеться уу повідомленні.
Зазначається, що надалі у близьких родичів загиблих буде відібрано біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних (ДНК) експертиз з метою встановлення осіб загиблих.
Нагадаємо, 27 січня на Харківщині рятувальники завершили ліквідацію наслідків ворожого удару по пасажирському поїзду. Пожежу у вагоні повністю загасили, аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань завершено.
У мережі з’явилися відео перших хвилин після російського удару по пасажирському поїзду на Харківщині, внаслідок якого загинули люди. На кадрах видно пошкоджені вагони, пожежу та пасажирів, які у стані шоку вибираються з потяга та намагаються допомогти одне одному.
