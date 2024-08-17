Жили без пенсій. Заслужена працівниця соціальної сфери порівняла соцзахист СРСР і Незалежної України

«Пенсійний закон у СРСР був такий, що багато людей навіть зі стажем не отримували від держави ні копійки»

Ніякої соціальної допомоги, яка є тепер, у Радянській Україні не було. Тогочасний пенсійний закон дозволяв навіть не здійснювати виплат громадянам, що мали десятки років стажу. Про це в інтерв’ю «Главкому» напередодні свят Незалежності розповіла заслужена працівниця соціальної сфери України, заступник керівника Управління соціального захисту Шевченківської районної адміністрації у столиці Тетяна Зінченко.

На запитання, що із нинішніх пільг і послуг не було доступно громадянам Радянської України, Зінченко відповіла: «Тоді, коли я прийшла на роботу (початок 80-х), не було взагалі домашнього обслуговування. Взагалі». Також чиновниці зазначила, що радянська влада не надавала ні субсидій, ні соцпрацівників тим громадянам, які потребували допомоги.

Зінченко наголосила, що зараз життя людей однозначно стало краще. Вона пригадала, що коли почала працювати у соціальній сфері, був такий пенсійний закон, за яким люди взагалі не отримували пенсію.

«У багатьох людей після війни (Другої світової – «Главком») не збереглися документи. Це по-перше. По-друге, пенсійний закон був такий, що багато людей навіть із документами не отримували від держави ні копійки. Поясню це вам на прикладі моєї родички. Вона пропрацювала 18 років у Києві, а потім ще в селі трудилася 19 років. А раніше колгоспний і інший стаж не підсумовувалися. Книжки трудові теж були різні. Тобто людина пропрацювала весь вік, платила податки, хоча вони тоді й не персоніфікувалися, як зараз, і врешті від держави на схилі віку нічого не отримала. Бо у неї не виявилося мінімально потрібного стажу 20 років», – розповіла Зінченко.

Фахівчиня зазначила, що початку 80-х, коли вона почала працювати, стаж став «плюсуватися», і люди нарешті отримали право на пенсії. «Ось таке соцзабезпечення було, розумієте? Людині взагалі не давали ні копійчини. Хоча вона могла пропрацювати все життя. Вона ж не винна було в тому, що той стаж не плюсувався чи документи не можна було поновити», – пояснює Зінченко.

Розмір пенсійних виплат також був незначним. За словами чиновниці, яка починала свою кар'єру в часи Брежнєва, на початку 80-х пенсіонери отримували 21 карбованець. А до того пенсія взагалі була 8 рублів, потім 12, а вже потім 21. «Тому зараз, я вам хочу сказати, наші пенсіонері розбалувані», – іронізує заслужена працівниця соціальної сфери України.