Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Жили без пенсій. Заслужена працівниця соціальної сфери порівняла соцзахист СРСР і Незалежної України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Жили без пенсій. Заслужена працівниця соціальної сфери порівняла соцзахист СРСР і Незалежної України
Тетяна Зінченко розповіла, чому зараз життя українців однозначно стало краще, аніж за часів Радянського Союзу
фото з відкритих джерел

«Пенсійний закон у СРСР був такий, що багато людей навіть зі стажем не отримували від держави ні копійки»

Ніякої соціальної допомоги, яка є тепер, у Радянській Україні не було. Тогочасний пенсійний закон дозволяв навіть не здійснювати виплат громадянам, що мали десятки років стажу. Про це в інтерв’ю «Главкому» напередодні свят Незалежності розповіла заслужена працівниця соціальної сфери України, заступник керівника Управління соціального захисту Шевченківської районної адміністрації у столиці Тетяна Зінченко.

На запитання, що із нинішніх пільг і послуг не було доступно громадянам Радянської України, Зінченко відповіла: «Тоді, коли я прийшла на роботу (початок 80-х), не було взагалі домашнього обслуговування. Взагалі». Також чиновниці зазначила, що радянська влада не надавала ні субсидій, ні соцпрацівників тим громадянам, які потребували допомоги.

Зінченко наголосила, що зараз життя людей однозначно стало краще. Вона пригадала, що коли почала працювати у соціальній сфері, був такий пенсійний закон, за яким люди взагалі не отримували пенсію.

«У багатьох людей після війни (Другої світової – «Главком») не збереглися документи. Це по-перше. По-друге, пенсійний закон був такий, що багато людей навіть із документами не отримували від держави ні копійки. Поясню це вам на прикладі моєї родички. Вона пропрацювала 18 років у Києві, а потім ще в селі трудилася 19 років. А раніше колгоспний і інший стаж не підсумовувалися. Книжки трудові теж були різні. Тобто людина пропрацювала весь вік, платила податки, хоча вони тоді й не персоніфікувалися, як зараз, і врешті від держави на схилі віку нічого не отримала. Бо у неї не виявилося мінімально потрібного стажу 20 років», – розповіла Зінченко.

Фахівчиня зазначила, що початку 80-х, коли вона почала працювати, стаж став «плюсуватися», і люди нарешті отримали право на пенсії. «Ось таке соцзабезпечення було, розумієте? Людині взагалі не давали ні копійчини. Хоча вона могла пропрацювати все життя. Вона ж не винна було в тому, що той стаж не плюсувався чи документи не можна було поновити», – пояснює Зінченко.

Розмір пенсійних виплат також був незначним. За словами чиновниці, яка починала свою кар'єру в часи Брежнєва, на початку 80-х пенсіонери отримували 21 карбованець. А до того пенсія взагалі була 8 рублів, потім 12, а вже потім 21. «Тому зараз, я вам хочу сказати, наші пенсіонері розбалувані», – іронізує заслужена працівниця соціальної сфери України.

Читайте також: Від Брежнєва до Зеленського: як змінився соцзахист українців. Інтерв’ю з легендарною чиновницею
Теги: соцвиплати гроші українці пенсія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бебі-бум серед ухилянтів. «Здорових дітей уже розібрали, лишилися важкохворі та ВІЛ-інфіковані»
Бебі-бум серед ухилянтів. «Здорових дітей уже розібрали, лишилися важкохворі та ВІЛ-інфіковані» Інтерв’ю
9 серпня, 11:00
Полярники побажали олімпійцям нових рекордів, перемог та медалей, а також отримати задоволення від змагань
Полярники кумедними фото підтримали українських спортсменів-олімпійців
27 липня, 12:37
У МЗС підготували низку рекомендацій для українців в Лівані у разі загострення безпекової ситуації в країні
МЗС застерігає українців від поїздок до Лівану
29 липня, 20:17
За словами Лісового, понад 70% державного бюджету витрачається на оборону
Підвищення зарплати вчителям: Лісовий дав невтішний прогноз
2 серпня, 11:58
У Латвії українці отримують все меншу підтримку
Мешканці Латвії стали менше підтримувати українських біженців: дані опитування
5 серпня, 12:44
Кошти будуть спрямовані на дитячі виплати, соціальну допомогу школярам, ​​соціальні виплати, часткове покриття витрат на опалення та воду, на підтримку оренди житла
Уряд Литви виділив українським біженцям близько €9 млн
5 серпня, 21:42
«Укргідроенерго» матиме протидроновий захист до кінця року
Захист від дронів. «Укргідроенерго» найняло компанію одного з найбагатших українців
8 серпня, 12:12
Фахівці технічного нагляду Головного управління капітальних вкладень Міноборони виявили суттєві недоліки під час зведення фортифікацій на Сумщині
НАБУ взялося за фортифікації Сумщини: зловживань на пів мільярда
9 серпня, 09:35
Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні
Регіони РФ провалили задум Путіна збільшити виплати солдатам за участь у війні
Вчора, 20:26

Суспільство

Жили без пенсій. Заслужена працівниця соціальної сфери порівняла соцзахист СРСР і Незалежної України
Жили без пенсій. Заслужена працівниця соціальної сфери порівняла соцзахист СРСР і Незалежної України
Обмін полоненими: розвідка пояснила, кого Україна повертає першочергово
Обмін полоненими: розвідка пояснила, кого Україна повертає першочергово
Волонтерка Берлінська пояснила, хто переможе у війні
Волонтерка Берлінська пояснила, хто переможе у війні
Після війни мріяв купити будинок в Іспанії. Згадаймо Валентина Космину
Після війни мріяв купити будинок в Іспанії. Згадаймо Валентина Космину
Дощ на заході та сильна спека на півдні: прогноз погоди на 17 серпня
Дощ на заході та сильна спека на півдні: прогноз погоди на 17 серпня
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Одна з областей України посилює мобілізаційні заходи
38K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 серпня: ситуація на фронті
28K
«Пожертвував» доньці і зятю $23 млн: Швейцарія зловила на гарячому мільярдера з Росії
12K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Японія змінює сонячні панелі, адже має нову альтернативу
8223
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
Сьогодні, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
15 серпня, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua