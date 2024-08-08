Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Захист від дронів. «Укргідроенерго» найняло компанію одного з найбагатших українців

Віталій Тараненко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Захист від дронів. «Укргідроенерго» найняло компанію одного з найбагатших українців
«Укргідроенерго» матиме протидроновий захист до кінця року
фото з відкритих джерел

Замовник обрав переможця без проведення тендеру

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» без тендеру підписало контракт зі столичним ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг» на суму 33,41 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.

За вказані кошти фірма-переможець повинна облаштувати броньовані ролети для протидронового захисту будівлі для філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС «Укргідроенерго». Всього таких захисних виробів має бути 20 штук. Їх необхідно встановити до кінця цього року. Жодних інших подробиць – самого договору або підсумкові відомості про ціну ресурсів – замовник не оприлюднив.

Із усіх документів, які стосуються цієї закупівлі, «Укргідроенерго» опублікувало лише обґрунтування застосування переговорної процедури
Із усіх документів, які стосуються цієї закупівлі, «Укргідроенерго» опублікувало лише обґрунтування застосування переговорної процедури
витяг із ProZorro

Загалом «Укргідроенерго» обрало переможця без використання електронної системи ProZorro. Це рішення пояснило дією воєнного стану та належністю до підприємств критичної інфраструктури.

«Оскільки внаслідок ракетних обстрілів уже мали місце значні пошкодження та руйнування країною-агресором споруд та майна філій, виникла необхідність в забезпеченні захисту обладнання станції, яке може бути мішенню для ракетних та дронових атак ворога. Придбання ролетів забезпечить облаштування приміщення протидроновим захистом для повноцінного функціонування філії як об’єкта критичної інфраструктури, так як суттєво зменшить шкоду від імовірного влучення», – йдеться у поясненнях «Укргідроенерго».

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг» створено у липні 2013 року. Основний вид діяльності компанії – це сфери інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування.

Власником компанії є Анатолій Юркевич із Київщини. Відомий український бізнесмен, входив до списку ста найбагатших українці: у 2013 році журнал «Фокус» оцінював його статки у $265 млн.

Крім цього, у 2005-2007 роках Юркевич був заступником голів Київської обласної державної адміністрації Євгена Жовтяка та Віри Ульянченко.

Як відомо, «Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія України, що включена до переліку 15 підприємств державного сектору економіки, сумарні активи яких становлять 70% від загального показника у держсекторі. До складу компанії входять 10 великих ГЕС та ГАЕС на річках Дніпро та Дністер.

Через ракетні обстріли та підрив росіянами Каховської ГЕС «Укргідроенерго» втратило 2500 МВт потужності. Станом на грудень 2023 року, компанії вдалося відновити близько 1500 МВт.

Читайте також:

Теги: дрон війна ProZorro Укргідроенерго гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідер Китаю Сі Цзиньпін заявив Орбану, що бачить себе «чесним брокером» у питанні розв'язання війни в Україні
Путін і Сі Цзиньпін чекають на мирні переговори між РФ і Україною до кінця року
10 липня, 16:18
Департаменті транспортної інфраструктури КМДА поки не розглядає підвищення цін на проїзд
Чи зростуть ціни на проїзд у Києві? Столична влада дала відповідь
11 липня, 18:41
У чергах стоять чоловіки різного віку
У ТЦК пояснили причини черг біля центрів комплектування
11 липня, 00:00
Посол Росії в Бельгії відзначився заявою про військове протистояння з НАТО
Російський посол пригрозив НАТО війною
13 липня, 12:21
Бойову роботу вели, зокрема, підрозділи Військово-морських сил ЗСУ
Атака на Курськ: стало відомо, що уразили Сили оборони
31 липня, 10:05
Китайські науковці кажуть, що розробили нову технологію чіпа
«Виявляє ціль за секунди»: Китай зробив прорив у радіолокаційних технологіях
2 серпня, 10:57
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW
Окупанти вийшли на важливу трасу біля Вугледара: аналіз ISW
3 серпня, 04:47
Від початку доби відбулися 102 бойові зіткнення з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 4 серпня 2024 року
4 серпня, 00:28
Російське командування може перекинути солдатів з різних напрямків на захист власне Росії
Наступ на Курську область став великим ударом по престижу Путіна – Politico
Вчора, 19:41

Економіка

Захист від дронів. «Укргідроенерго» найняло компанію одного з найбагатших українців
Захист від дронів. «Укргідроенерго» найняло компанію одного з найбагатших українців
«Укрпошта», яка платить поштарям по 9 тис., витратить на рекламу 25 млн
«Укрпошта», яка платить поштарям по 9 тис., витратить на рекламу 25 млн
«Укроборонпром» вперше увійшов до 50 найбільших оборонних компаній світу
«Укроборонпром» вперше увійшов до 50 найбільших оборонних компаній світу
АРМА повідомила, скільки грошей втратила Україна через зупинку Сахалінського родовища
АРМА повідомила, скільки грошей втратила Україна через зупинку Сахалінського родовища
Українська армія може відчути нестачу форми через проблеми у постачальників
Українська армія може відчути нестачу форми через проблеми у постачальників
Підвищення податків. Мінфін погодився на деякі зміни
Підвищення податків. Мінфін погодився на деякі зміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу
61K
Білий дім прокоментував бої в Курській області
31K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
27K
Бої у Курській області: Путін через добу відреагував
23K
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
22K
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів

Новини

Запорізька область під масованим вогнем: понад 500 обстрілів за добу
Сьогодні, 07:31
«Ця медаль, заради якої я жив»: Хижняк прокоментував свою перемогу на Олімпіаді
Сьогодні, 05:05
Операція ЗСУ в Курській області: всі подробиці на цей момент
Вчора, 20:47
Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії
Вчора, 17:26
Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua