Захист від дронів. «Укргідроенерго» найняло компанію одного з найбагатших українців

Замовник обрав переможця без проведення тендеру

Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго» без тендеру підписало контракт зі столичним ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг» на суму 33,41 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на систему ProZorro.

За вказані кошти фірма-переможець повинна облаштувати броньовані ролети для протидронового захисту будівлі для філії «Каскад Київських ГЕС і ГАЕС «Укргідроенерго». Всього таких захисних виробів має бути 20 штук. Їх необхідно встановити до кінця цього року. Жодних інших подробиць – самого договору або підсумкові відомості про ціну ресурсів – замовник не оприлюднив.

Із усіх документів, які стосуються цієї закупівлі, «Укргідроенерго» опублікувало лише обґрунтування застосування переговорної процедури витяг із ProZorro

Загалом «Укргідроенерго» обрало переможця без використання електронної системи ProZorro. Це рішення пояснило дією воєнного стану та належністю до підприємств критичної інфраструктури.

«Оскільки внаслідок ракетних обстрілів уже мали місце значні пошкодження та руйнування країною-агресором споруд та майна філій, виникла необхідність в забезпеченні захисту обладнання станції, яке може бути мішенню для ракетних та дронових атак ворога. Придбання ролетів забезпечить облаштування приміщення протидроновим захистом для повноцінного функціонування філії як об’єкта критичної інфраструктури, так як суттєво зменшить шкоду від імовірного влучення», – йдеться у поясненнях «Укргідроенерго».

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Спеціальний технологічний моніторинг» створено у липні 2013 року. Основний вид діяльності компанії – це сфери інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування.

Власником компанії є Анатолій Юркевич із Київщини. Відомий український бізнесмен, входив до списку ста найбагатших українці: у 2013 році журнал «Фокус» оцінював його статки у $265 млн.

Крім цього, у 2005-2007 роках Юркевич був заступником голів Київської обласної державної адміністрації Євгена Жовтяка та Віри Ульянченко.

Як відомо, «Укргідроенерго» – найбільша гідрогенеруюча компанія України, що включена до переліку 15 підприємств державного сектору економіки, сумарні активи яких становлять 70% від загального показника у держсекторі. До складу компанії входять 10 великих ГЕС та ГАЕС на річках Дніпро та Дністер.

Через ракетні обстріли та підрив росіянами Каховської ГЕС «Укргідроенерго» втратило 2500 МВт потужності. Станом на грудень 2023 року, компанії вдалося відновити близько 1500 МВт.