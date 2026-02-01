Головна Країна Суспільство
«Яка когенерація?» Ексміністр енергетики пояснив мешканцям мегаполісів, в чому проблема

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Через критичну ситуацію в енергостистемі України по всіх містах продовжують роботу пункти обігріву та пункти незламності
фото: ДСНС

Плачков впевнений розмови про когенерацію у великих містах – лише розмови, які не матимуть суттєвого результату

Когенераційні установки, про які все частіше говорять як про можливе рішення енергетичних проблем мегаполісів, не здатні суттєво вплинути на забезпечення великих міст електроенергією. Про це заявив колишній міністр енергетики Іван Плачков в інтерв’ю «Главкому».

Плачков пояснює, що навіть за умови їх масового впровадження вони не покриють і 10% потреб.

«Те, що кажуть про когенерацію, – це більше розмови. Ці установки не зможуть забезпечити навіть 10% від потреби. Пошкоджені лінії електропередач, розподільчі пристрої на електростанціях... Тому енергетики відновляють все це, аби збільшити транспортування електроенергії з регіонів до міста Київ», – каже Плачков.

Також він порівняв ситуацію в Києві та Харкові. За його словами, Харків завчасно пішов шляхом децентралізації теплопостачання, тоді як столиця тривалий час покладалася на ТЕЦ.

«Якщо в Києві ТЕЦ забезпечували теплом десь 60% міста, то в Харкові централізовано було близько 30%. І в Києві тарифи на тепло та на гарячу воду були найнижчими: в три-чотири, іноді в п'ять разів менше, ніж в інших містах», – зазначив Плачков.

На думку ексміністра, когенерація може бути ефективною для окремих об’єктів або малих населених пунктів, однак для мегаполісів вона не є системним рішенням.

«А щодо когенерації відмічу такий аспект. Газова турбіна – це двигун реактивного літака. От уявіть – поставити біля кожної котельні під вікнами по двигуну реактивного літака. В європейських країнах для таких установок використовують звукозахист, який коштує, як сама установка», – підсумував ексміністр.

До слова, колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков повідомив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. Тож, попри збереження цілісності енергосистеми, Україна перебуває у критичній ситуації через гострий дефіцит енергообладнання та фінансування для його відновлення.

Теги: енергетика Іван Плачков відключення світла

