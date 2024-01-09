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Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
Лубінець заявив, що викрадення окупантами цивільних українців продовжується
фото з відкритих джерел

Міноборони РФ досі не роскрило кількість цивільних українців, яких затримали на окупованих територіях

Російські окупанти беруть у полон цивільних українців для того, щоб ізолювати тих, хто може допомагати ЗСУ, а також тиснути на владу України. Про це пише BBC.

За інформацією Мінреінтеграції, станом на листопад 2023 року у російському полоні перебували 763 цивільних українці, але Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець озвучив іншу цифру – 25 тис. За його даними, викрадення на окупованих територіях продовжуються.

«Цивільних беруть у полон із різних причин. По-перше, хочуть ізолювати людей, які можуть допомагати Збройним силам України, можуть сміливо висловлюватись. По-друге, ми не знаємо планів РФ на обмін. Але якби Україна погодилася міняти своїх цивільних на військових, то це був би небезпечний прецедент. Росія могла б почати брати ще більше цивільних заручників, щоб витягати з полону своїх військових. По-третє, цивільні полонені українці – це елемент тиску на українську владу. З їхніми родичами із боку РФ ніхто не спілкується. Ці люди можуть тиснути лише на українську владу», – пояснила Анастасія Пантелєєва, аналітик «Медійної ініціативи за права людини».

Аналітик додала, що головною проблемою є те, що про деяких зниклих цивільних людей ніхто нікуди не заявляв. Повідомляється, що російським і українським правозахисникам вдалося ідентифікувати понад 30 колоній і СІЗО, з яких надходили повідомлення про цивільні полонених, які перебувають у них, але доступу до цих людей немає.

«У цього не було якоїсь мети, я вважаю. Просто збирали всіх, хто здавався їм підозрілим. Але відпустити цивільних – це означає визнати те, що їх тримали безпідставно, тобто визнати помилку. Таке в Росії не практикується. Плюс, можливість поповнювати обмінний фонд», – відповів адвокат Леонід Соловйов на питання ВВС про те, навіщо Росії тримати в полоні без звинувачень цивільних українців.

Видання також попросило російське міністерство оборони розкрити інформацію про кількість цивільних українців, затриманих на окупованих територіях, а також надати список колоній та СІЗО, в яких перебувають ці люди. Однак до теперішнього часу відповідь так і не надійшла.

Нагадаємо, 3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії обмін військовополоненими між Україною і РФ, у межах якого вдалося звільнити 230 українців і українок. 182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

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Теги: українці полон окупанти росія

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