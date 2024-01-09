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Мовний омбудсмен покарав таксиста, який втрапив у скандал через українську

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Мовний омбудсмен покарав таксиста, який втрапив у скандал через українську
Колишній водій таксі Bolt вигнав двох пасажирок, які вимагали говорити з ними державною мовою
фото: скріншот з відео

Таксист має сплатити до міського бюджету 3400 грн

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наклав штраф на скандального таксиста у Києві, який відмовився обслуговувати пасажирок українською. Про це він повідомив в Facebook.

Інцидент стався у жовтні 2023 року. Водій таксі Bolt вигнав двох пасажирок, які вимагали говорити з ними державною мовою, і назвав їх хворими. Пізніше його звільнили з роботи.

«Він (таксист – «Главком») має сплатити до міського бюджету 3400 грн. Штраф ще не сплачений, але хочу підтвердити громадянам України, що по кожному з таких фактів ми проводимо претензійну роботу і якщо факти підтверджуються, ми використовуємо весь арсенал Кодексу України про адміністративні правопорушення», – сказав Кремінь.

Мовний омбудсмен зазначив, що у 2023 році на адресу Уповноваженого надійшло на 30% більше звернень громадян (3692) про порушення мовного законодавства, ніж у 2022 році (2846).

Нагадаємо, у Києві трапився черговий мовний скандал, водій таксі (як зазначає одна з пасажирок, компанії Bolt), відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою. На запитання про причину такої відмови, водій сказав «ви хворі люди». Таким чином він порушив статтю 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Згідно з нею, усі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

Також у компанії Bolt заявили, що глибоко стурбовані неприпустимими діями водія, який відмовився обслуговувати пасажирів українською.

Згодом таксист, який потрапив у мовний скандал у Києві, записав відео, у якому подякував за підтримку в мережі та передав «привіт» хейтерам.

Теги: таксі водій українська мова штраф

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