Інспектори виписали штраф перевізнику, в автобусі якого відпали двері (фото)

Передні двері автобуса відвалилися під час висадки пасажирів

На перевізника складено шість актів про порушення

Державна служба України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека») перевірила власника столичного маршрутного автобуса, в якого відпали двері. Про це повідомляється на сторінці «Укртрансбезпеки» у Facebook.

Нагадаємо, в Києві під час робочого рейсу у маршрутного автобуса №509 відпали передні двері. Інцидент стався на зупинці, коли в самому транспортному засобі перебували пасажири.

Державна служба України провела перевірку перевізника. Щодо перевізника складено шість актів про порушення, зокрема за неналежний технічний та санітарний стан автобусів.

Крім того, перевізник має сплатити 17 тис. грн штрафу та у найближчий час усунути виявлені порушення.

Нагадаємо, в липні у Києві звільнили керівника Комунальної служби перевезень, а також повідомлено про звільнення всіх працівників підприємства у зв’язку з реорганізацією. У кінці вересня був призначений новий директор Комунальної служби перевезень.

З 17 вересня розпочали роботу інспектори Комунальної служби перевезень. Вони контролюють дотримання в маршрутках нових стандартів пасажирських перевезень.

21 вересня Комунальна служба перевезень вперше за останні сім років публічно перевірила першу порцію столичних перевізників. Інспектори виявили порушення на чотирьох із п'яти маршрутів.

23 вересня в Києві невідомі молодики побили скло у двох автобусах Volvo Hybrid, що здійснювали перевезення на маршруті №150 (вул. Милославська – Севастопольська площа).

Четверо перевізників подали позов до суду на Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Перевізники хочуть заборонити КМДА проводити перевірки виконання умов договорів та розривати договори з перевізниками у разі виявлення суттєвих порушень.

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