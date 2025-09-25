Головна Країна Події в Україні
Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Спецпризначенці ГУР спалили два транспортних літаки російських загарбників
Розвідники уразили ворожі обʼєкти в окупованому Криму

Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Примари» продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що під час рейду на півострів спецпризначенці спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 «Мис М1» «Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки «Примари» атакували два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 «Чайка». Це перше в історії ураження літаків такого типу.

Літаки-амфібії Бе-12 «Чайка» оснащені дороговартісним обладнанням для виявлення та ведення боротьби з підводними човнами. Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим розвідники також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Як повідомлялося, на Запорізькому напрямку українські захисники збили російський літак Су-34. Він тероризував Запоріжжя. Раніше Сили оборони України збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.

