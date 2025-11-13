Головна Світ Соціум
Boeing заплатить $28 млн за загибель співробітниці ООН

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Boeing заплатить $28 млн за загибель співробітниці ООН
Люди тримають банер із фотографіями жертв катастрофи Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, рейсу 302, під час слухань у Комітеті Сенату з питань торгівлі, науки та транспорту
фото: Reuters

Став відомий вердикт суду щодо авіакатастрофи Ethiopian Airlines 737 MAX

Присяжні федерального суду Чикаго зобов'язали авіабудівну компанію Boeing виплатити понад $28 млн компенсації родині Шікхи Гардж, співробітниці ООН з охорони довкілля, яка загинула в катастрофі літака Boeing 737 MAX в Ефіопії у березні 2019 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Як пише Reuters, позов родини Гардж став одним із перших із десятків позовів, поданих після двох катастроф літаків цієї моделі. 

У позові стверджувалося, що літак Boeing 737 MAX був спроєктований із недоліками, і що американська корпорація не попередила пасажирів та громадськість про небезпеку, яку становить повітряне судно.

Адвокати сім'ї наголосили, що цей вердикт «передбачає публічну відповідальність за протиправну поведінку Boeing». За їхніми словами, корпорація не планує подавати апеляцію. 

Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для моделі 737 MAX за п'ять місяців. У жовтні 2018 року літак авіакомпанії Lion Air впав у Яванське море поблизу Індонезії. Внаслідок обох катастроф, спричинених, як було встановлено, автоматизованою системою управління польотом (MCAS), загинуло 346 людей.

Reuters зазначає, що Boeing уже врегулювала понад 90% пов'язаних із катастрофами судових позовів, виплативши мільярди доларів компенсацій.

Попри врегулювання старих позовів, проблеми з літаками серії MAX тривають. У серпні 2025 року The Seattle Times писала, що четверо бортпровідників авіакомпанії Alaska Airlines подали позов до Boeing у зв'язку з інцидентом, що стався в січні 2024 року. Тоді під час польоту аварійні двері літака 737 MAX 9 відокремилися від фюзеляжу, що призвело до декомпресії салону.

Екіпаж здійснив екстрену посадку. Всі 171 пасажир та члени екіпажу залишилися живі, частково завдяки тому, що пасажири були пристебнуті, а місця біля зруйнованого виходу виявилися вільними.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про нові угоди, які передбачають продаж до 37 літаків Boeing авіакомпаніям Казахстану, Таджикистану та Узбекистану. 

До слова, у серпні тисячі механіків оборонного центру Boeing в районі Сент-Луїса вперше з середини 1990-х років оголосили страйк, що стало новим спалахом трудових конфліктів для аерокосмічного гіганта з Сіетла.

