Загинув внаслідок атаки FPV-дрона на Донеччині. Згадаймо Дмитра Кравченка

Герою назавжди залишиться 30 років…

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Кравченка.

На війні 30 вересня 2024 року загинув захисник України Дмитро Кравченко. Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Військовий народився 28 серпня 1994 року у Черкасах, де згодом навчався у школах №34 та №4. Вищу освіту здобував у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Там навчався на хіміко-технологічному факультеті, де здобув ступінь бакалавра.

Після навчання Дмитро Кравченко проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України. Мав статус учасника бойових дій.

Після навчання Дмитро Кравченко проходив військову службу за контрактом у Збройних Силах України, мав статус учасника бойових дій фото: соцмережі

Пізніше працював інженером-конструктором з виготовлення декоративної плитки.

Після повномасштабного вторгнення росіян проходив військову службу на посаді оператора радіостанції взводу зв’язку стрілецького батальйону.

Загинув Дмитро Васильович Кравченко 30 вересня 2024 року під час виконання службових обов’язків внаслідок атаки FPV-дрона на Донеччині.

Дмитро Кравченко проходив військову службу на посаді оператора радіостанції взводу зв’язку стрілецького батальйону фото: Анатолій Бондаренко, Facebook

Попрощалися із захисником у Черкасах 9 жовтня. Герою назавжди залишиться 30 років…

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.