Президент Ірану заявив, що «не схвалює» російську агресію проти України

Президент Ірану запевняє, що готовий сісти за стіл з європейцями та американцями, щоб вести діалог та переговори

Іран «ніколи не схвалював» російську агресію проти України. Про це заявив президент Ірану Масуд Пезешкіан, пише The Guardian.

Глава країни, виступаючи перед журналістами на Генасамблеї ООН, знову заявив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети Росії від початку його президентства. Але такі постачання могли бути раніше.

«Ми готові сісти за стіл з європейцями та американцями, щоб вести діалог та переговори. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території», – додав він.

Нагадаємо, Велика Британія та США побоюються, що Росія могла поділитися ядерними секретами з Іраном в обмін на ракети для використання у війні проти України.

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що з моменту його вступу на посаду наприкінці липня його країна не передавала зброї Росії.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

Також Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети.

До слова, судно Port Olya 3 переправило близько 220 балістичних ракет Fateh-360 малої дальності з Ірану до Росії через Каспійське море. Судно, яке доставило іранські ракети в Росію, зафіксоване на супутниковому знімку.