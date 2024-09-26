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Заборона показу фільму «Росіяни на війні»: українські нардепи підписали звернення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заборона показу фільму «Росіяни на війні»: українські нардепи підписали звернення
Кадр з пропагандистського фільму про окупантів
фото з відкритих джерел

Нардепи закликали організаторів Zurich Film Festival скасувати показ фільму про російських окупантів

Народні депутати звернулися до організаторів швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival з проханням скасувати показ фільму «Росіяни на війні». Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Разом з іншими 56 депутатами підписав звернення до Цюрихського кінофестивалю, де планують показати фільм «Росіяни на війні». Це кіно намагається відбілити росіян. І це не можна допустити. Сподіваюсь, кінофестиваль прислухається до нашого звернення!» – написав він.

Заборона показу фільму «Росіяни на війні»: українські нардепи підписали звернення фото 1
Нардепи закликали скасувати показ фільму про російських окупантів
Нардепи закликали скасувати показ фільму про російських окупантів
фото: Telegram/Олексій Гончаренко

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило обурення через плани швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм «Росіяни на війні».

Як повідомлялося, 18 вересня під стінами найбільшого залу Міжнародного кінофестивалю (TIFF) Lightbox у Торонто пройшли проукраїнські протести. Причиною стало рішення показати фільм російської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні», який викликав обурення в українській та міжнародній спільноті.

До відома, міжнародний кінофестиваль у Торонто повернув у свою програму пропагандистську стрічку російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової «Росіяни на війні» попри протести української громади й дипломатів. Раніше цей фільм показали на Венеційському кінофестивалі.

Теги: окупанти війна депутат кіно фільм

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