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Офіцер, який побив на полігоні Львівщини прикордонника, отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Офіцер, який побив на полігоні Львівщини прикордонника, отримав підозру
На Львівщині у Великих Мостах на полігоні капітан побив прикордонника Назара Матвіїшина
фото: пресслужба ДБР

У солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в перевищенні службових повноважень офіцеру, який 24 червня на Львівщині побив на полігоні прикордонника Назара Матвіїшина. Про це інформує пресслужба ДБР.

«Встановлено, що офіцер вдарив солдата, коли побачив, що той справляє природну потребу просто неба - неподалік намету. Так він хотів навчити підлеглого правил поведінки та підвищити власний авторитет серед військовослужбовців» - йдеться у повідомленні.

У солдата діагностували закритий розрив печінки та забій підшлункової залози. Він переніс операцію та досі перебуває на лікуванні.

Офіцеру повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Покарання за цією статтею - до 12 років за ґратами.

ДБР подало клопотання про те, щоб до розгляду справи по суті відправити офіцера під варту.

Як раніше повідомлялося, сестра Назара Матвіїшина Марта повідомила, що її брата побив на полігоні офіцер під час ротації. Вона твердить, що Назара побив капітан Іван Зазульчак.

У коментарі виданню сестра військовослужбовця розповіла, що брат пішов добровольцем на службу після початку великої війни. Його побили на полігоні на Сокальщині – наступного дня після того, як він повернувся з фронту. Зі слів сестри, капітан побив солдата під час конфлікту, коли той вийшов з намету в туалет.

 

Теги: Львівщина військові скандал

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