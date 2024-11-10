Зеленський: Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними

Президент подякував тим, хто знищує російську техніку на фронті

Президент Володимир Зеленський відзначив, що російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для українських сил. Про це він сказав у вечірньому зверненні 10 листопада.

«Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають», – сказав президент.

Зеленський також подякував тим, хто знищує російську техніку на фронті.

«Зокрема, тільки спецпризначенці Служби безпеки й тільки російських танків знищили вже більш ніж тисячу триста. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ», – зауважив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на неділю українські безпілотники уразили склади з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

Крім того, російська влада заявила, що над територією Московської області вночі збили 34 українських безпілотники.