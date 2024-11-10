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Зеленський: Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський: Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними
Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають, заявив Зеленський
фото: Офіс президента

Президент подякував тим, хто знищує російську техніку на фронті

 

Президент Володимир Зеленський відзначив, що російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для українських сил. Про це він сказав у вечірньому зверненні 10 листопада.

«Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають», – сказав президент.

Зеленський також подякував тим, хто знищує російську техніку на фронті.

«Зокрема, тільки спецпризначенці Служби безпеки й тільки російських танків знищили вже більш ніж тисячу триста. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ», – зауважив глава держави.

Нагадаємо, у ніч на неділю українські безпілотники уразили склади з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління) у Брянській області.

Крім того, російська влада заявила, що над територією Московської області вночі збили 34 українських безпілотники.

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Теги: військові Володимир Зеленський Україна президент влада

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